В monobank тепер можна вільно купити валюту, але є одна умова

Мобільний банк monobank розпочав вільний продаж валюти. Придбати долари чи євро українці тепер можуть просто в додатку фінустанови, але для цього їм доведеться виконати одну умову. Що ж вимагає необанк від своїх клієнтів?





Отож головною умовою вільного придбання безготівкової валюти є наступне її розміщення на депозиті. Всі куплені в mono долари чи євро клієнт повинен залишити у розпорядженні банку ще принаймні на 3 місяці, звісно ж під відсотки. Про це клієнтів перед впровадженням послуги попередив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

Один з головних акціонерів банку також додав, що при покупці валюти в додатку monobank клієнти не платитимуть жодних додаткових комісій. Обмін буде проводитися точно за курсом банку на поточний день. Працювати нові правила почали з понеділка 1 серпня.

Варто зазначити, що впровадження такого обмеження на купівлю валюти в monobank є результатом нещодавнього рішення Національного банку України. З 21 липня регулятор офіційно дозволив банкам вільний продаж безготівкової валюти за умови розміщення всієї придбаної суми на депозит. Строк такого депозиту повинен бути більшим за три місяці, крім того клієнт не має права достроково розірвати депозитний договір в межах ліміту 50 тис. грн на місяць (у еквіваленті).

Нагадаємо, що нещодавно Нацбанк також змінив правила зняття валюти за кордоном з гривневих карток. Тепер клієнти monobank, ПриватБанку, Ощадбанку та інших фінустанов України будуть обмежені не лише місячним, а й потижневим лімітом на зняття валюти.

Протягом одного місяця українці можуть зняти в доларах, євро чи інших іноземних банкнотах 50 тис. грн (у еквіваленті). В той же час вони не можуть отримати в банкомати більше 12,5 тис. грн за сім календарних днів. Завдяки введенню додаткового обмеження регулятор намагається побороти явище «валютного туризму», що в останні місяці набуло великої популярності в серед українців.