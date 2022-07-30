Приватбанк спростив отримання платежів для всіх українців

MoneyGram — це американська фінансова компанія, яка проводить грошові операції на міжнародному фінансовому ринку. Вона надає послуги з міжнародних переказів та є другою за величиною у світі. Днями стало відомо, що ПриватБанк спільно з MoneyGram запустили спільний проєкт. Тепер українці можуть отримувати перекази прямо на свої гривневі картки. Для цього підходить картка будь-кого українського банку, який є партнером американської корпорації.





Як отримати гроші на рахунок?

Для того щоб отримати кошти, потрібно надати відправнику номер IBAN власного гривневого рахунку (ПриватБанк чи інший банк-партнер). І вказати своє прізвище латиницею. Кошти одразу ж будуть зараховані, і про них прийде сповіщення на телефон.

Крім цього, таким чином українці можуть отримувати міжнародну допомогу від іноземних благодійних організацій, якщо вони є партнерами MoneyGram. Раніше потрібно було чекати на контрольний номер від міжнародної організації та йти в банк, щоб його отримати. Зараз все суттєво спроститься.

Перекази можна отримати цілодобового 7 днів на тиждень. Інколи бувають затримки з зарахуванням коштів, максимум до трьох днів. Отримати або надіслати переказ MoneyGram можна через Приват24, через термінал самообслуговування, у відділенні або зателефонувавши за номером 3700.

Як дізнатися власний номер IBAN?

Поділимось можливими варіантами на прикладі ПриватБанку.

Через Приват24, натиснути на потрібну картку, і обрати кнопку Реквізити. Через термінал самообслуговування зайшовши у Мої налаштування і Реквізити. Через банкомат меню: Інші операції, Мої налаштування і Реквізити для поповнення картки. Зателефонувавши на номер гарячої лінії, у випадку з ПриватБанком це 3700.

Зауважимо, що відколи в Україні триває війна MoneyGram, як і деякі інші платіжні системи скасували комісію для українців.