Приватбанк упростил получение платежей для всех украинцев

MoneyGram – это американская финансовая компания, которая проводит денежные операции на международном финансовом рынке. Она предоставляет услуги по международным переводам и вторая по величине в мире. На днях стало известно, что ПриватБанк совместно с MoneyGram запустил общий проект. Теперь украинцы могут получать переводы прямо на свои гривневые карты. Для этого подходит карточка любого украинского банка, являющегося партнером американской корпорации.





Как получить деньги на счет?

Для того чтобы получить деньги, нужно предоставить отправителю номер IBAN собственного гривневого счета (ПриватБанк или другой банк-партнер). И указать свою фамилию латиницей. Средства сразу же будут засчитаны, и о них придет уведомление на телефон.

Кроме того, таким образом украинцы могут получать международную помощь от иностранных благотворительных организаций, если они являются партнерами MoneyGram. Раньше нужно было ждать контрольного номера от международной организации и идти в банк, чтобы его получить. Сейчас все существенно упростится.



Переводы можно получить круглосуточно 7 дней в неделю. Иногда бывают задержки с зачислением средств максимум до трех дней. Получить или отправить перевод MoneyGram можно через Приват24, через терминал самообслуживания, в отделении или позвонив по номеру 3700.

Как узнать свой номер IBAN?

Поделимся возможными вариантами на примере ПриватБанка.

Через Приват24, нажать на нужную карту и выбрать кнопку Реквизиты. Через терминал самообслуживания зайдя в Мои настройки и Реквизиты. Через банкомат меню: Прочие операции, Мои настройки и Реквизиты для пополнения карты. Позвонив по номеру горячей линии, в случае с ПриватБанком это 3700.

Отметим, что с тех пор, как в Украине идет война MoneyGram, как и некоторые другие платежные системы отменили комиссию для украинцев.