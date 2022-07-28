Астрологи попередили трьох знаків Зодіаку про небезпеку, яка на них чатує і загрожує здоров’ю

Відома астрологиня Арина Артурівна поділилася не надто оптимістичним прогнозом для трьох знаків Зодіаку. Наступний тиждень для них буде не простим. Під великою загрожує їх фізичне та ментальне здоров’я. Які ситуації можуть вибити з колії, і кому слід бути максимально обережними, розповідаємо.





Близнюки

Близнюкам потрібно зупинитись, як тільки вони почують, що погано себе почувають. Не перевантажуйте організм ще більше, не намагайтесь займатись самолікуванням. Напевно дається взнаки стрес і відсутність нормального відпочинку. Дайте собі хоча б три дні на те, щоб організм відновився. Відпустіть всі проблеми і хоча б на короткий час забудьте про те, що вас сильно турбує. Інакше, ризикуєте потрапити під крапельниці, і це в кращому випадку.

Діва

На Діву давитимуть різні обставини, які розхитуватимуть їхній моральний стан. Протягом наступного тижня не варто братися за серйозні справи, приймати важливі рішення, підписувати якісь документи, чи здійснювати дорогі покупки. Крім несприятливого часу, вас ще й мучитимуть дрібні проблеми зі здоров’ям, як от головний біль чи загострення надокучливих хронічних болячок. Також, астролог рекомендує відмовитися від далеких поїздок, і взагалі провести наступні дні максимально спокійно, пасивно і в колі рідних.

Скорпіон

Скорпіони стикнуться з сильним стресом, який може вибити їх зі строю на кілька днів. Ви почуватиметеся втомленими, і емоційно спустошеними. Дайте собі час пережити цей період. Відпочивайте, займайтесь тим, що приносить задоволення і не картайте себе за байдикування. Вашому організму і нервовій системі ці ліниві дні просто необхідні. Стрес можливий через скандали з другою половинкою. Також, астролог не рекомендує вступати в перепалки зі співробітниками або керівництвом.