ПриватБанк предложил клиенту кредит, а затем заблокировал все счета и прекратил с ним сотрудничество

Клиент ПриватБанка оставил на сайте Минфина развернутый комментарий относительно своей проблемы, которая случилась из-за определенных действий учреждения. В один момент банк отказался обслуживать мужчину, при том, что тот зарегистрированный, как ФЛП, исправно выполняет свои обязанности перед банком и не делает, по его словам, ничего противозаконного. Так, что случилось, и почему Приватбанк, еще несколько недель назад предлагавший этому же клиенту кредит, сегодня разорвал любые отношения.





Мужчина требует объяснения, ведь не понимает, что могло случиться

Автор отзыва, клиент Приватбанка уже более 7 лет и за это время мол не было никаких проблем.

“Являюсь клиентом банка 7 лет. Пользуюсь всеми услугами. Зарегистрированный ФЛП. Есть эквайринг. Сегодня направили сообщение, что банк принял решение о разрыве отношений. Неделю тому назад предлагали кредит, зарплатный проект… сегодня все заблокировали…”, – написал растерянный мужчина на сайте Минфина.



Клиент говорит, что неоднократно звонил по телефону на горячую линию, ходил в отделение писал в техническую поддержку, однако нигде никакого объяснения так и не получил.

“Скажите хотя бы причину… кроме фразы банк может принять решение в одностороннем порядке…” (((или скажите куда обратиться чтобы получить ответ…),” – дополнил мужчина.

ПриватБанк ответил, что руководствуется нормами действующего законодательства

Пресс-служба Привата ответила на эту жалобу, написав, что банк действует в пределах действующего законодательства и имеет право в одностороннем порядке прекратить отношения с клиентом. Последний сможет забрать все собственные средства, которые есть на счетах. Что касается причин, по которым такое могло случиться, то их много. В основном счета замораживают, если клиент подозревается в отмывании денег.

“Руководствуясь законом ‘О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения’ банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, сначала и в процессе их проведения”, – написал представитель банка.