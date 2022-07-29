Астрологи предупредили трех знаков Зодиака об опасности, которая их подстерегает и угрожает здоровью

Известная астрологиня Арина Артуровна поделилась не слишком оптимистическим прогнозом для трех знаков Зодиака. Следующая неделя для них будет не простой. Под большой угрозой их физическое и ментальное здоровье. Какие ситуации могут выбить из колеи и кому следует быть максимально осторожными, рассказываем.





Близнецы

Близнецам нужно остановиться, как только они услышат, что плохо себя чувствуют. Не перегружайте организм еще больше, не пытайтесь заниматься самолечением. Наверняка сказывается стресс и отсутствие нормального отдыха. Дайте себе хотя бы три дня для того, чтобы организм восстановился. Отпустите все проблемы и хотя бы на короткое время забудьте о том, что вас очень беспокоит. Иначе рискуете попасть под капельницы, и это в лучшем случае.

Дева

На Деву будут давить разные обстоятельства, которые расшатывают их моральное состояние. В течение следующей недели не стоит браться за серьезные дела, принимать важные решения, подписывать какие-либо документы или совершать дорогие покупки. Кроме неблагоприятного времени, вас еще и мучают мелкие проблемы со здоровьем, такие как головная боль или обострение надоедливых хронических болячек. Также астролог рекомендует отказаться от дальних поездок, и вообще провести следующие дни максимально спокойно, пассивно и в кругу родных.

Скорпион

Скорпионы столкнутся с сильным стрессом, который может выбить их из строя на несколько дней. Вы будете чувствовать себя уставшими и эмоционально опустошенными. Дайте себе время пережить этот период. Отдыхайте, занимайтесь тем, что доставляет удовольствие и не корите себя за безделье. Вашему организму и нервной системе эти ленивые дни просто необходимы. Стресс возможен из-за скандалов со второй половинкой. Также астролог не рекомендует вступать в перепалки с сотрудниками или руководством.