В Україні перевірять всіх отримувачів пенсії, щоб ідентифікувати тих, хто оформив її нечесно

Процедура верифікації передбачає детальну перевірку кожної особи, яка претендує на отримання пенсії. Мова про тих, хто отримує виплати по досягненню пенсійного віку, а також тих хто має пенсію у зв’язку з інвалідністю. Проблема, мовляв, в тому, що багато українців оформили виплату з допомогою фальшивих довідок. Дехто докупив собі стаж, якого не існує. Дехто підробив медичну довідку, і має інвалідність, хоча насправді є повністю здоровою людиною. В Уряді хочуть ідентифікувати всіх, хто привласнює кошти, які їм не належать і скасувати для них ці виплати.





Співробітники Уряду кажуть, що мова про мільйони гривень

У відомстві скаржаться, що реєстри працюють недосконало, адже достеменно неможливо перевірити всіх отримувачів соціальних виплат. Інформація про людей не повна, або не коректна. А у відділеннях Пенсійного фонду можуть закрити очі на “липові” довідки про інвалідність. В результаті бюджет втрачає мільйони гривень щомісяця.

Водночас науковець Лідія Ткаченко заявляє, що поки триває воєнний стан якісну верифікацію провести буде неможливо. Поки триває війна, всі соціальні виплати продовжили автоматично, тобто людям навіть не потрібно з’являтися в відповідні організації, щоб продовжувати право на отримання допомоги.

“Вся верифікація може спрацювати за тими виплатами, де є перевірка доходів. За субсидіями, за виплатами малозабезпеченим. За пенсіями і перевіряти нічого, якщо пенсія призначена, значить, людина вже має на неї право”, – зауважує пані Ткаченко.



Після війни механізм верифікації вступить в дію

Що стосується післявоєнного періоду, то в Уряді планують запровадити спеціальну перевірку в три етапи для всіх громадян. Перевірку проходитимуть під час звернення за допомогою, під час її отримання і після отримання. Кажуть, при правильному підході до справи порушників вдасться ідентифікувати майже відразу.