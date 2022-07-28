ПриватБанк запропонував клієнту кредит, а потім заблокував всі рахунки і припинив з ним співпрацю

Клієнт ПриватБанку залишив на сайті Мінфіну розгорнутий коментар, стосовно своєї проблеми, яка трапилася через певні дії установи. В один момент банк відмовився обслуговувати чоловіка, при тому що той зареєстрований, як ФОП, справно виконує свої обов’язки перед банком і не робить, з його слів, нічого протизаконного. То що трапилося, і чому Приватбанк, який ще кілька тижнів тому пропонував цьому ж клієнту кредит, сьогодні розірвав будь-які стосунки.





Чолов ік вимагає пояснення, адже не розуміє, що могло трапитися

Автор відгуку, є клієнтом Приватбанку вже більше 7 років і за цей час мовляв не було жодних проблем.

“Є клієнтом банку 7 років. Користуюсь усіма послугами. Зареєстрований ФОП. Є еквайринг. Сьогодні надіслали повідомлення, що банк ухвалив рішення про розрив відносин.

Тиждень тому пропонували кредит, зарплатний проект… сьогодні все заблокували…”, – написав розгублений чоловік на сайті Мінфіну.

Клієнт каже, що неодноразово телефонував на гарячу лінію, ходив у відділення писав у технічну підтримку, однак ніде жодного пояснення так і не отримав.

“Скажіть хоча б причину … крім фрази банк може прийняти рішення в односторонньому порядку … (((( Або скажіть куди звернутися щоб отримати відповідь…”, – доповнив чоловік.

ПриватБанк відповів, що керується нормами чинного законодавства

Прес служба Привату відповіла на цю скаргу, написавши, що банк діє в межах чинного законодавства і має право в односторонньому порядку припинити відносини з клієнтом. Останній зможе забрати всі власні кошти, які є на рахунках. Щодо причин, через які таке могло трапитися, то їх є багато. В основному рахунки заморожують, якщо клієнт підозрюється в відмиванні грошей.

“Керуючись законом ‘Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення’ банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення”, – написав представник банку.