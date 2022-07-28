Монобанк списывает деньги с карт, а за их возврат требует 19 долларов: что происходит

Очень интересная и одновременно странная история случилась с клиентами Монобанка. Они рассчитываясь картой в супермаркете АТБ потеряли часть своих денег. То есть деньги за покупки с карты списались, но на счет АТБ не были засчитаны. Следовательно, люди не смогли забрать свои покупки и остались без денег. Чтобы разобраться в ситуации и возможно вернуть деньги, Монобанк предлагает клиентам заплатить 19 долларов.





Люди возмущены и требуют от банка логических объяснений

После того, как на кассе в супермаркете деньги не засчитались, в АТБ сказали подождать 14 дней, возможно случился сбой в системе и деньги поступят позже. Мол банк засчитал этот платеж, но почему-то он не поступил на счет.

“Пришлось ждать 14 дней, после которых в АТБ подтвердили, что деньги к ним не поступали, а банк предложил подать от нашего имени претензию, которая “в случае проигрыша” обойдется нам в 19 долларов”, – написали потерпевшие на сайте Минфина.



Дальше, когда люди обратились в бухгалтерию АТБ, где им окончательно подтвердили, что деньги не поступали, стало ясно, что решать проблему нужно исключительно с банком.

“Многочисленные обращения в службу поддержки Монобанка (через телеграмм-бот) ни к чему не привели, сотрудники банка не желают даже минимально разобраться с вопросом, и настаивают на подаче претензии (стоимостью 19 долларов). У нас большие сомнения в том, что представление претензии окажется результативным. Скорее всего мы потеряем еще сверху 19 долларов”, – написал владелец карточки с которой списали деньги.

Клиенты подытожили свою жалобу довольно эмоционально. Они перестали пользоваться услугами данного банка, и считают, что Монобанк просто украл их деньги.

В ответах на комментарии пресс служба Моно написала лишь лаконичное: “Для уточнения данных, написали вам в личные сообщения”. Как решится эта ситуация, неизвестно.