Монобанк списує гроші з карток, а за їх повернення вимагає 19 доларів: що відбувається

Дуже цікава і водночас дивна історія трапилася з клієнтами Монобанку. Вони розраховуючись карткою в супермаркеті АТБ втратили частину своїх грошей. Тобто гроші за покупки з картки списались, але на рахунок АТБ не були зараховані. Відтак, люди не змогли забрати свої покупки і залишились без грошей. Щоб розібратися в ситуації, та можливо повернути гроші, Монобанк пропонує клієнтам заплатити 19 доларів.





Люди обурені, і вимагають від банку логічних пояснень

Після того, як на касі в супермаркеті гроші не зарахувалися, в АТБ сказали почекати 14 днів, можливо трапився збій в системі і гроші надійдуть пізніше. Мовляв банк зарахував цей платіж, але чомусь він не поступив на рахунок.

“Довелося чекати 14 днів, після яких в АТБ підтвердили, що гроші до них не надходили, а банк запропонував подати від нашого імені претензію, яка, «у разі програшу», обійдеться нам у 19 доларів”, – написали потерпілі на сайті Мінфіну.

Далі коли люди звернулися в бухгалтерію АТБ, де їм остаточно підтвердили, що гроші не надходили, стало зрозуміло, що вирішувати проблему потрібно виключно з банком.

“Численні звернення до служби підтримки Монобанку (через телеграм-бот) ні до чого не привели, співробітники банку не бажають навіть мінімально розібратися з питанням, і наполягають на подачі претензії (вартістю 19 доларів). У нас є великі сумніви у тому, що подання претензії виявиться результативною. Скоріш за все ми втратимо ще зверху 19 баксів”, – написав власник картки з якої списали кошти.

Клієнти підсумували свою скаргу доволі емоційно. Вони припинили користуватися послугами даного банку, і вважають, що Монобанк просто вкрав їхні гроші.

Натомість у відповідях до коментаря прес служба Моно написала лише лаконічне: “Для уточнення даних, написали вам в особисті повідомлення”. Як вирішиться ця ситуація — невідомо.