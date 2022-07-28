В Ощадбанку попросили клієнта повернутись додому де тривають бої, щоб він міг зняти гроші з рахунку

В чергову скандальну історію потрапив державний банк країни Ощадбанк. Ситуація й справді абсурдна, нею на сайті Мінфіну поділився клієнт банку, він же й потерпілий. Чоловік на початку війни виїхав з регіону де почалися активні бойові дії, та тимчасово поселився в Полтаві. Коли в чоловіка закінчилися гроші він вирішив скористуватися депозитними, які накопичував протягом останніх 9 років. Та як виявилося, не все так просто. Клієнта попросили повернутися додому, якщо він хоче отримати кошти.





Чоловік забув картку вдома і хотів відкрити нову, але це стало проблемою

“Мені довелося виїхати з моєї області через бомбардування, біг як і всі на нервах і забув картку банку під бомбами. Ну загалом, через деякий час прийшов до тями, стали потрібні гроші, вирішив скористатися цією заначкою. Без задньої думки дзвоню на гарячу лінію, там мені пояснюють, що онлайн не можна переоформити карту, потрібно йти у відділення”, – написав чоловік.

В банку чоловіку відмовили, мовляв його картки не відображається в їхній системі, так як рахунок зареєстрований у іншій області. На питання чоловіка, що йому робити, співробітниця банку порекомендувала поїхати до кордону з його областю, і там у місцевому відділені спробувати вирішити проблему.

“Дівчина оператор дзвонить керівництву по Полтавській області і там їй кажуть: запропонуйте клієнту поїхати на кордон області і спробувати переоформити карту, т.к. може там програма бачить область де замовник спочатку відкрив карту! Це просто шок контент, поїхати умовно під бомби, щоб зняти депозит, що за маячня?!”, – емоційно доповнив свою скаргу клієнт.

В Ощадбанку пообіцяли перевірити ситуацію

Цей коментар отримав відповідь від прес служби Ощаду. Чоловіку порекомендували написати в особисті повідомлення, та вказати адрес відділення, де було відкрито депозитний рахунок. Мовляв, спробують вирішити його проблему.