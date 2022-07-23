Украинцев предупредили о чрезвычайно высокой солнечной активности 24 июля

В ближайшие дни на планете Земля ожидается мощная магнитная буря уровня G1. Пожилые люди и метеозависимые могут чувствовать себя плохо, в это время им стоит быть осторожными.





Также магнитные бури могут провоцировать сбои в работе энергосистем, и повлиять на маршруты миграции птиц и животных.

В последние сутки солнечная активность была на низком уровне, но сейчас на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальная вспышка класса С 5,7. Они не критические, но все же влияют на Землю.

Отмечается, что уже к началу недели, с 25 июля ситуация стабилизируется.

В настоящее время солнечная активность будет такой:

вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен —129.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. В эти дни риск инфарктов и инсультов существенно увеличивается.

Что такое магнитная буря

Простыми словами, магнитные бури являют собой колебания магнитного поля Земли. Это длится от нескольких часов до нескольких дней. Причина — попадание в приближенную к Земле зону возбужденных высокоскоростных потоков солнечного ветра и ударной волны, которую они провоцируют.

Геомагнитные бури влияют на разные сферы деятельности человека:

нарушение связи;

сбои в системах навигации космических кораблей;

появление поверхностных зарядов на трансформаторах;

разрушение энергетической системы при особо высокой активности.

Магнитные бури часто влияют на самочувствие людей. Они опасные для тех, кто страдает от болезней сердца, повышенного или пониженного давления.

Интересный факт — примерно 70% всех инфарктов, инсультов и гипертонических кризисов происходит во время солнечных бурь.

Также люди страдают от головной боли, ускоренного сердцебиения, плохого самочувствия, скачками давления. Ученые связывают это с замедлением капиллярного кровообращения и наступления кислородного голодания тканей.