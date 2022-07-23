Украинцев предупредили о чрезвычайно высокой солнечной активности 24 июля
В ближайшие дни на планете Земля ожидается мощная магнитная буря уровня G1. Пожилые люди и метеозависимые могут чувствовать себя плохо, в это время им стоит быть осторожными.
Также магнитные бури могут провоцировать сбои в работе энергосистем, и повлиять на маршруты миграции птиц и животных.
В последние сутки солнечная активность была на низком уровне, но сейчас на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальная вспышка класса С 5,7. Они не критические, но все же влияют на Землю.
Отмечается, что уже к началу недели, с 25 июля ситуация стабилизируется.
В настоящее время солнечная активность будет такой:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен —129.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. В эти дни риск инфарктов и инсультов существенно увеличивается.
Что такое магнитная буря
Простыми словами, магнитные бури являют собой колебания магнитного поля Земли. Это длится от нескольких часов до нескольких дней. Причина — попадание в приближенную к Земле зону возбужденных высокоскоростных потоков солнечного ветра и ударной волны, которую они провоцируют.
Геомагнитные бури влияют на разные сферы деятельности человека:
- нарушение связи;
- сбои в системах навигации космических кораблей;
- появление поверхностных зарядов на трансформаторах;
- разрушение энергетической системы при особо высокой активности.
Магнитные бури часто влияют на самочувствие людей. Они опасные для тех, кто страдает от болезней сердца, повышенного или пониженного давления.
Интересный факт — примерно 70% всех инфарктов, инсультов и гипертонических кризисов происходит во время солнечных бурь.
Также люди страдают от головной боли, ускоренного сердцебиения, плохого самочувствия, скачками давления. Ученые связывают это с замедлением капиллярного кровообращения и наступления кислородного голодания тканей.
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