Переломный момент уже близок: экстрасенс рассказал, что будет происходить на фронте в ближайшие месяцы

Август принесет украинцам долгожданные хорошие новости с фронта. Наступит переломный момент в войне, ВСУ перехватят инициативу и начнут постепенно оттеснять врага к границе. Однако надеяться на сиюминутную победу украинцам не стоит. Боевые действия будут заканчиваться постепенно, так что придется набраться терпения.





Такой прогноз относительно предстоящих событий войны в Украине дал экстрасенс и ясновидец Максим Гордеев. В частности он отметил, что украинцы непременно преодолеют против врага, но для этого нужно время и усилия всего народа.

Провидец подчеркнул украинцы сильны только когда держатся вместе и помогают друг другу. Именно это единство одолеет врага и заставит его навсегда покинуть наши земли. Поэтому главное не терять пыл и оставаться надежным тылом для ВСУ.

Гордеев также попросил украинцев не праздновать победу раньше, чем она наступит. Августовские события могут заставить людей полагать, что дело сделано и война уже закончилась. Однако тишина и покой в ​​некоторых регионах еще не значит, что в Украине наступил мир. Следовательно, нужно быть на страже и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Экстрасенс рассказал, что освобождение Украины от врага будет происходить постепенно. Прежде всего, окончательно исчезнет угроза для западных и центральных регионов. А уже вооруженные силы Украины уверенно начнут наступать на россиян и заставят их сдавать город за городом. Нашим воинам удастся наконец сломить волю оккупантов и заставить их бежать в сторону российской границы.

Похожий прогноз дала и украинская астролог Наталья Нестеренко. Она также считает, что боевые действия на Украине могут затянуться, но победа все равно будет за нами. Кроме того, Нестеренко убеждена, что победа над россией положит конец диктаторскому режиму Владимир Путина и навсегда изменит расстановку сил в мире.