“Я счастлива для вас петь”: известная украинская певица выступила с концертом в Москве

Война, которую развязала Россия, прекрасно показала, кто есть кто. Больше всего это заметно по известным людям, знаменитостям, которые либо оказались предателями и избрали русские рубли, либо наоборот, открыли себя с другой, приятной стороны. На днях своих украинских поклонников сильно шокировала певица, и участница шоу “Холостяк 1”, Яна Соломко. Уроженка Полтавской области несколько месяцев не давала о себе ничего слышать и никак не комментировала события, происходящие в Украине. И вот недавно “звезда” засветилась в Москве, где выступила перед несколькотысячной публикой, и была от этого очень счастлива.





Соломко считает, что в Украине ее талант не оценили так как нужно

Карьера Яны в Украине действительно желает лучшего. Девушка безуспешно пыталась начать сольную карьеру, однако запомнилась только как участница группы Real O, где до слова проработала не долго. Затем участвовала в шоу талантов в Турции, но и там особого успеха девушка не получила. Наверное, поэтому ею было принято решение переехать в Россию и строить карьеру там, что она успешно сделала в январе 2022 года. Несколько месяцев перерыва и вот SOYANA (новый псевдоним Соломко), выступает на концерте в Москве. Затем публикует об этом сообщение в своем Инстаграмме, где пишет, что безгранично счастлива петь перед этой публикой.



Певица считает, что в Украине ее талант не смогли оценить по достоинству и никогда не принимали так, как принимают в России.

Подписчики Яны не сдерживают себя в комментариях

Подписчики Соломко из Украины не сдерживают своих эмоций и выливают на артистку кучу хейта за ее позицию. Пользователи уже прозвали Яну “Лорак номер два”, а ее действия назвали танцами на костях. Люди искренне удивляются, как украинка может развлекать тех, кто спонсирует массовые убийства в Украине.