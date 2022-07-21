“Я щаслива для вас співати”: відома українська співачка виступила з концертом у Москві

Війна, яку розв’язала Росія, чудово показала хто є хто. Найбільше це помітно по відомих людях, знаменитостях, які або виявилися зрадниками та обрали російські рублі, або навпаки, відкрили себе з зовсім іншого, приємного боку. Днями, своїх українських шанувальників, сильно шокувала співачка, та учасниця шоу “Холостяк 1”, Яна Соломко. Уродженка Полтавської області, кілька місяців не давала про себе нічого чути та ніяк не коментувала події, які відбуваються в Україні. І от нещодавно, “зірка” засвітилася у Москві, де виступила перед кількатисячною публікою, і була від цього дуже щасливою.





Соломко вважає, що в Україні її талант не оцінили так як належно

Кар’єра Яни в Україні й справді бажає кращого. Дівчина безуспішно намагалася розпочати сольну кар’єру, однак запам’яталася лише, як учасниця гурту Real O, де до слова пропрацювала не довго. Потім була участь в шоу талантів у Туреччині, але й там особливого успіху дівчина не отримала. Напевно через це нею було прийнято рішення переїхати в Росію, та будувати кар’єру там, що вона успішно зробила в січні 2022 року. Кілька місяців перерви, і от SOYANA (новий псевдонім Соломко), виступає на концерті в Москві. Потім публікує про це допис у своєму Інстаграмі де пише, що безмежно щаслива співати перед цією публікою.

Співачка вважає, що в Україні її талант не змогли оцінити належним чином і ніколи не приймали так, як приймають у Росії.

Підписники Яни не стримують себе у коментарях

Підписники Соломко з України не стримують своїх емоцій, та виливають на артистку купу хейту за її позицію. Користувачі вже прозвали Яну “Лорак номер два”, а її дії назвали “танцями на кістках”. Люди щиро дивуються, як українка може розважати тих, хто спонсорує масові вбивства в Україні.