В Украине резко увеличились пенсии: у некоторых больше чем на 50%

Пенсионная система продолжает трансформироваться, а с ней меняются и размеры пенсий. Недавно повысили выплату сразу нескольким категориям населения. Среди них наибольшую доплату в размере почти 3000 гривен получили военные пенсионеры. Им теперь платят 8900 гривен, что на 53% больше, чем до надбавки. Возросла пенсия и для тех, кто получает минимальную и максимальную выплаты. Вскоре повышение коснется еще одной категории, а если точнее, то тех, кому исполнилось от 70 до 75 лет.





Пенсии растут и эта тенденция будет продолжаться

Последние повышения затронули военных пенсионеров и владельцев минимальных и максимальных выплат.

Что касается цифр, то все выглядит следующим образом:

Минимальная пенсия выросла на 93 гривны и теперь составляет 2027 грн. Минимальная пенсия шахтера выросла на 279 грн. до 6081 грн. Минимальная пенсия членов семьи военнослужащего, которые потеряли кормильца, выросла на 186 грн, до 4054 грн. Максимальная пенсия выросла на 930 грн. до 20 270 грн.

Основанием для повышения пенсий стал обновленный размер прожиточного минимума, который с 1 июля 2022 вырос до 2027 гривен.

В октябре будет новая волна повышений

Уже в октябре по 300 гривен до основной выплаты получат те, кому исполнилось от 70 до 75 лет, и эти лица имеют весь необходимый страховой стаж. Напомним, что в прошлом году по 400 гривен получила возрастная категория 75+, а в 2020-м по 500 гривен на постоянной основе начали получать пенсионеры в возрасте 85+.

Кроме того, в ПФУ анонсировали новые изменения, которые будут предусматривать доплату для еще более широкого круга категорий. Речь о так называемом базовом доходе пенсионера. В Правительстве будут вычислять, сколько средств нужно людям, чтобы в течение месяца покупать базовые товары и оплачивать услуги. Если у кого-то пенсия будет меньше “рекомендованного базового дохода” этим лицам будут доплачивать разницу.