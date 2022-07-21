В Украине резко увеличились пенсии: у некоторых больше чем на 50%
Пенсионная система продолжает трансформироваться, а с ней меняются и размеры пенсий. Недавно повысили выплату сразу нескольким категориям населения. Среди них наибольшую доплату в размере почти 3000 гривен получили военные пенсионеры. Им теперь платят 8900 гривен, что на 53% больше, чем до надбавки. Возросла пенсия и для тех, кто получает минимальную и максимальную выплаты. Вскоре повышение коснется еще одной категории, а если точнее, то тех, кому исполнилось от 70 до 75 лет.
Пенсии растут и эта тенденция будет продолжаться
Последние повышения затронули военных пенсионеров и владельцев минимальных и максимальных выплат.
Что касается цифр, то все выглядит следующим образом:
- Минимальная пенсия выросла на 93 гривны и теперь составляет 2027 грн.
- Минимальная пенсия шахтера выросла на 279 грн. до 6081 грн.
- Минимальная пенсия членов семьи военнослужащего, которые потеряли кормильца, выросла на 186 грн, до 4054 грн.
- Максимальная пенсия выросла на 930 грн. до 20 270 грн.
Основанием для повышения пенсий стал обновленный размер прожиточного минимума, который с 1 июля 2022 вырос до 2027 гривен.
В октябре будет новая волна повышений
Уже в октябре по 300 гривен до основной выплаты получат те, кому исполнилось от 70 до 75 лет, и эти лица имеют весь необходимый страховой стаж. Напомним, что в прошлом году по 400 гривен получила возрастная категория 75+, а в 2020-м по 500 гривен на постоянной основе начали получать пенсионеры в возрасте 85+.
Кроме того, в ПФУ анонсировали новые изменения, которые будут предусматривать доплату для еще более широкого круга категорий. Речь о так называемом базовом доходе пенсионера. В Правительстве будут вычислять, сколько средств нужно людям, чтобы в течение месяца покупать базовые товары и оплачивать услуги. Если у кого-то пенсия будет меньше “рекомендованного базового дохода” этим лицам будут доплачивать разницу.
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