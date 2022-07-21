В Україні різко збільшилися пенсії: у декого більше ніж на 50%
Пенсійна система продовжує трансформуватися, а з нею змінюються й розміри пенсій. Нещодавно підвищили виплату одразу кільком категоріям населення. Серед них, найбільшу доплату, у розмірі майже 3000 гривень, отримали військові пенсіонери. Їм тепер платять 8900 гривень, що на 53% більше, ніж до надбавки. Зросла пенсія й у тих, хто отримує мінімальну та максимальну виплати. Незабаром підвищення торкнеться ще однієї категорії, а якщо точніше то тих, кому виповнилося від 70 до 75 років.
Пенсії зростають і ця тенденція буде продовжуватися
Останні підвищення торкнулися військових пенсіонерів а також власників мінімальних та максимальних виплат.
Щодо цифр, то все виглядає наступним чином:
- Мінімальна пенсія зросла на 93 гривні і тепер становить 2027 грн.
- Мінімальна пенсія шахтаря зросла на 279 грн до 6081 грн.
- Мінімальна пенсія членів родини військовослужбовця, як втратили годувальника, зросла на 186 грн, до 4054 грн.
- Максимальна пенсія зросла на 930 гривень до 20 270 грн.
Підставою для підвищення пенсій став оновлений розмір прожиткового мінімуму, який з 1 липня 2022 року зріс до 2027 гривень.
В жовтні буде нова хвиля підвищень
Вже у жовтні по 300 гривень до основної виплати отримають ті кому виповнилося від 70 до 75 років і ці особи мають весь необхідний страховий стаж. Нагадаємо, що минулого року по 400 гривень отримала вікова категорія 75+, а у 2020 році по 500 гривень на постійній основі почали отримувати пенсіонери у віці 85+.
Крім цього, в ПФУ анонсували нові зміни, які передбачатимуть доплату для ще ширшого кола категорій. Мова про так званий “базовий дохід пенсіонера”. В Уряді вираховуватимуть скільки коштів потрібно людям, щоб протягом місяця купувати базові товари та оплачувати послуги. Якщо в когось пенсія буде меншою від “рекомендованого базового доходу” цим особам доплачуватимуть різницю.
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