В Україні різко збільшилися пенсії: у декого більше ніж на 50%

Пенсійна система продовжує трансформуватися, а з нею змінюються й розміри пенсій. Нещодавно підвищили виплату одразу кільком категоріям населення. Серед них, найбільшу доплату, у розмірі майже 3000 гривень, отримали військові пенсіонери. Їм тепер платять 8900 гривень, що на 53% більше, ніж до надбавки. Зросла пенсія й у тих, хто отримує мінімальну та максимальну виплати. Незабаром підвищення торкнеться ще однієї категорії, а якщо точніше то тих, кому виповнилося від 70 до 75 років.





Пенсії зростають і ця тенденція буде продовжуватися

Останні підвищення торкнулися військових пенсіонерів а також власників мінімальних та максимальних виплат.

Щодо цифр, то все виглядає наступним чином:

Мінімальна пенсія зросла на 93 гривні і тепер становить 2027 грн. Мінімальна пенсі я шахтаря зросла на 279 грн до 6081 грн. Мінімальна пенсія членів родини військовослужбовця, як втратили годувальника, зросла на 186 грн, до 4054 грн. Максимальна пенсія зросла на 930 гривень до 20 270 грн.

Підставою для підвищення пенсій став оновлений розмір прожиткового мінімуму, який з 1 липня 2022 року зріс до 2027 гривень.

В жовтні буде нова хвиля підвищень

Вже у жовтні по 300 гривень до основної виплати отримають ті кому виповнилося від 70 до 75 років і ці особи мають весь необхідний страховий стаж. Нагадаємо, що минулого року по 400 гривень отримала вікова категорія 75+, а у 2020 році по 500 гривень на постійній основі почали отримувати пенсіонери у віці 85+.

Крім цього, в ПФУ анонсували нові зміни, які передбачатимуть доплату для ще ширшого кола категорій. Мова про так званий “базовий дохід пенсіонера”. В Уряді вираховуватимуть скільки коштів потрібно людям, щоб протягом місяця купувати базові товари та оплачувати послуги. Якщо в когось пенсія буде меншою від “рекомендованого базового доходу” цим особам доплачуватимуть різницю.