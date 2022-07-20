Будет отчаяние и много слез: названы три знака в которых начинается “черная полоса”

Астрологи составили свежий гороскоп для всех знаков Зодиака и только в жизни троих заметили тенденцию к негативным изменениям. Эти знаки ступают на так называемую “черную полосу”. Им будет очень не везти во всех сферах жизни. Руки будут опускаться, слезы будут литься рекой, а на душе будет очень тревожно.





Рыбы

Рыбы очень сентиментальны и чувствительны, поэтому для них наступит крайне непростой период. Поначалу проблемы начнутся на работе. Конфликты с сотрудниками и руководством будут выбивать из колеи. Будут лишать мотивации двигаться дальше. Тем, кто находится в отношениях, будет очень не сладко. С партнером придется выяснять отношения. Конфликты будут столь сильными, что не исключен и разрыв отношений.

Близнецы

На днях случится какое-нибудь событие, которое перечеркнет все ваши надежды и планы. Вы будете в мрачном настроении и вовсе не будете чувствовать вдохновение к работе. Поэтому, на работе начнете делать мелкие ошибки, чем сильно можете разозлить руководство. Попытайтесь взять себя в руки. Не рассеивайтесь, не падайте духом, ведь малейшая мелочь может стоить вам репутации и карьеры. В личной жизни априори не может быть ничего хорошего, ведь когда у Близнецов проблемы на работе, автоматически проблемы и в семье. Они всегда приносят свое плохое настроение домой.

Дева

Управляющая планета знака Дева это Меркурий. В течение следующих нескольких дней он будет в оппозиции к Плутону. Это повлечет за собой ряд негативных событий в жизни Дев. Прежде всего, пострадает личная жизнь. Скандалы с любимыми будут столь сильными, что ваши отношения могут не выдержать. Ссоры сильно вас истощат, поэтому вы потеряете бдительность на работе и можете провалить очень важный проект.