Шахраї крадуть акаунти українців в соціальних мережах для прибуткової афери

Фантазія шахраїв просто безмежна. Схеми з смс-повідомленнями, дзвінками з банку та підозрілими посиланнями вже не дуже діють. Вони багатьом відомі. Саме тому аферисти переходять на новий рівень і намагаються маніпулювати людьми від імені їх близьких друзів та знайомих. Для цього пройдисвіти зламують облікові записи користувачів, заходять у їхні профілі в соціальних мережах і розсилають друзям повідомлення з проханням позичити гроші.





На такій афері аферисти заробили вже мільйони гривень

У кіберполіції заявляють, що до них все частіше звертаються з заявою про черговий обман. Нещодавно у схожу ситуація потрапила киянка, якій написав давній знайомий з проханням позичити гроші. Жінка каже, що вже готова була це зробити, адже сума не надто велика і чоловік мовляв пристойний, з хорошою репутацією. Однак, її хлопець порадив спочатку зателефонувати до знайомого і уточнити, чи дійсно потрібна допомога. В ході розмови вияснилося, що акаунт чоловіка викрадено, а схожі смс розіслано майже всім друзям. За попередніми підрахунками, ці шахраї встигли зібрати понад 20 000 гривень.

Шахраї прикриваються й іменами успішних підприємців

Нещодавно в кіберполіції також повідомили, про схожий випадок, коли аферисти зламали доступ до акаунту успішного підприємця, і від його імені пропонували іншим бізнесменам взяти участь у спільній бізнес-поїздці. Поїздка звісно ж не безкоштовна, і завдаток потрібно було внести негайно.

Ймовірно мова йшла про відомого українського політика та підприємця Василя Хмельницького, адже напередодні він скаржився, що втратив доступ до акаунту, і тепер від його імені хтось відсилає користувачам фейкові пропозиції.

Кіберполіція закликає бути обережними

Завжди перевіряйте всю інформацію, яку вам доносять. Якщо хтось просить гроші, перетелефонуйте і поспілкуйтесь з людиною вживу. А ще не нехтуйте безпекою своїх акаунтів. Подвійна аутентифікація — чудовий варіант.