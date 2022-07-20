Буде відчай і багато сліз: названо три знаки в яких починається “чорна смуга”

Астрологи склали свіжий гороскоп для всіх знаків Зодіаку і лише в житті трьох помітили тенденцію до негативних змін. Ці знаки ступають на так звану “чорну смугу”. Їм дуже не щаститиме у всіх сферах життя. Руки опускатимуться, сльози литимуться рікою, а на душі буде дуже тривожно.





Риби

Риби дуже сентиментальні та чутливі тому для них наступить вкрай непростий період. Спочатку проблеми почнуться на роботі. Конфлікти з співробітниками та керівництвом вибиватимуть з колії. Позбавлятимуть мотивації рухатися далі. Тим хто перебуває в стосунках буде дуже не солодко. З партнером доведеться вияснювати стосунки. Конфлікти будуть настільки сильними, що не виключений і розрив відносин.

Близнюки

На днях трапиться якась подія, яка перекреслить всі ваші надії та сподівання. Ви будете в похмурому настрої і зовсім не відчуватимете натхнення до роботи. Через це, на роботі почнете робити дрібні помилки, чим сильно можете розлютити керівництво. Спробуйте взяти себе в руки. Не розсіюйтесь, не падайте духом, адже найменша дрібниця може вартувати вам репутації та кар’єри. В особистому житті апріорі не може бути нічого доброго, адже коли в Близнюків проблеми на роботі, автоматично проблеми й у сім’ї. Вони завжди приносять свій поганий настрій додому.

Д іва

Керуюча планета знаку Діва це Меркурій. Протягом наступних кількох дній він буде в опозиції до Плутона. Це спричинить низку негативних подій в житті Дів. Перш за все постраждає особисте життя. Скандали з коханими будуть настільки сильними, що ваші стосунки можуть не витримати. Сварки сильно вас виснажать тому ви втратите пильність на роботі і можете провалити дуже важливий проєкт.