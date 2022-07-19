В ПФУ сделали важное заявление об оформлении электронных трудовых книжек

В Украине с января 2022 года внедрены электронные трудовые книги. Это, мол, очень удобно, все будет в единой базе, честно и прозрачно. Так как закон новый, то и в него еще вероятно не раз будут вносить разнообразные поправки и обновления. Мол, чтобы довести систему до идеала и максимально упростить процедуру оформления таких книг, их ведение и обновление. Следовательно, 1 июня уже начало действовать одно из обновлений. Оно расширяет возможности страхователя.





Теперь страхователь может вносить в электронную трудовую книгу некоторые изменения

Начиная с 1 июня 2022 года, страхователь или уполномоченное лицо-представитель могут вносить в трудовую (электронную) книгу данные о месте работы, квалификации работника, прекращении трудового договора и т.д.



Документы можно вносить в двух видах:

Сканированные копии. В отцифрованном виде.

Во втором случае нужно, чтобы страхователь или застрахованное лицо имели кабинет на сайте Пенсионного Фонда Украины, и в этом кабинете была соответствующая электронная запись. К этой записи уже прилагаются копии документов, на основе которых он и был создан.

Важно знать, что все данные о стаже, месте работы и т.п. вносятся в систему только один раз. То есть повторно их прикрепить нельзя, разве что при предварительном заполнении были допущены ошибки.

Заполнять электронную трудовую можно в течение следующих 5 лет

Украинцы могут не торопиться переносить свои данные в электронный формат, ведь на это им дается 5 лет начиная с января 2022 года. Но если до выхода на пенсию осталось всего 2-3 года, то тянуть не стоит.

“В первую очередь на проработку нужно подавать сведения о трудовой деятельности лиц, которым до получения права выхода на пенсию по возрасту осталось два и менее года, а также о трудовой деятельности лиц за период до 1 июля 2000 года”, – добавили в пресс-службе ПФУ.