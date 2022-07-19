В ПФУ зробили важливу заяву стосовно оформлення електронних трудових книжок

В Україні від січня 2022 року впроваджено електронні трудові книги. Це мовляв дуже зручно, все буде в єдиній базі, чесно та прозоро. Так як закон є новим, то й до нього ще ймовірно не раз будуть вносити різноманітні поправки та оновлення. Мовляв, щоб довести систему до ідеалу, та максимально спростити процедуру оформлення таких книг, їх ведення і оновлення. Відтак, 1 червня вже почало діяти одне з оновлень. Воно розширює можливості страхувальника.





Відтепер страхувальник може вносити в електронну трудову книгу деякі зміни

Починаючи з 1 червня 2022 року, страхувальник або уповноважена особа-представник, можуть вносити в трудову (електронну) книгу дані про місце роботи, кваліфікацію працівника, припинення трудового договору тощо.

Документи можна вносити в двох видах:

Скановані копії. У відцифрованому вигляді.

В другому випадку потрібно, щоб страхувальник або застрахована особа мали кабінет на сайті Пенсійного Фонду України, і в цьому кабінеті був відповідний електронний запис. До цього запису вже прикладаються копії документів, на основі яких він і був створений.

Важливо знати, що всі дані про стаж, місце роботи, тощо вносяться в систему лише один раз. Тобто повторно їх прикріпити не можна, хіба що при попередньому заповненні було допущено помилки.

Заповнювати електронну трудову можна протягом наступних 5 років

Українці можуть не квапитися переносити власні дані в електронний формат, адже на це їм дається 5 років починаючи з січня 2022 року. Але, якщо до виходу на пенсію залишилося всього 2-3 роки, то відволікати не варто.

“Першочергово на опрацювання потрібно подавати відомості про трудову діяльність осіб, яким до отримання права виходу на пенсію за віком залишилося два і менше роки, а також про трудову діяльність осіб за період до 1 липня 2000 року”, – додали у прес-службі ПФУ.