Пенсионеры должны иметь “базовый доход”: анонсированы очередные изменения в пенсионной системе

В Украине активно продолжают обновлять пенсионную систему, адаптировать ее к современным реалиям. В частности, уже с 2022 года в Украине должны были заработать частные аналоги Пенсионного Фонда, то есть организации, где люди смогут открывать счета и самостоятельно накапливать на пенсию. По мнению Правительства это единственно верное решение, ведь большая часть населения в возрасте 30-40 лет не имеют страхового стажа, и точно будут без его необходимого количества в пенсионном возрасте. Правда, с войной многие изменения отошли на другой план, но не все. Реформа подразумевает и другие изменения, которые вскоре планируют реализовать. В частности, в 2023 году будет внедрен “базовый доход” для пенсионеров.





О нововведениях сообщила Марина Лазебная

В 2023 году должно заработать такое понятие, как “базовый доход” для пенсионеров. То есть будут рассчитаны минимальные суммы, которые тратят пенсионеры. Расчеты будут включать базовые потребности, такие как коммуналка, лекарства, питание и т.д. Если пенсия некоторых лиц будет ниже этих расчетов, лицу будут доплачивать. Но опять же, это касается только тех, у кого есть весь необходимый страховой стаж. По состоянию на 2022 год это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.



“Если мы хотим гарантировать пожилым людям минимально необходимые для жизни доходы, то должны закрепить базовый пенсионный доход системно на уровне законодательства. Мы наработали необходимый законопроект и уже получили одобрительные выводы от Всемирного Банка и Международной организации труда”, – отметила Лазебна.

В конце концов, как заявляет Лазебна, и этого будет недостаточно, чтобы обеспечить людям безбедную старость. Для этого нужно совершенствовать систему пенсионных накоплений, в которой будут активно участвовать и сам работник и его работодатель.

“Именно такая формула – базовый пенсионный доход плюс индивидуальные пенсионные накопления – дает нашим пенсионерам необходимую защиту”, – заявила Лазебная.