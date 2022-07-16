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Пенсионеры должны иметь “базовый доход”: анонсированы очередные изменения в пенсионной системе

17.07.2022
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Анонсовано нові зміни в пенсійній системі

В Украине активно продолжают обновлять пенсионную систему, адаптировать ее к современным реалиям. В частности, уже с 2022 года в Украине должны были заработать частные аналоги Пенсионного Фонда, то есть организации, где люди смогут открывать счета и самостоятельно накапливать на пенсию. По мнению Правительства это единственно верное решение, ведь большая часть населения в возрасте 30-40 лет не имеют страхового стажа, и точно будут без его необходимого количества в пенсионном возрасте. Правда, с войной многие изменения отошли на другой план, но не все. Реформа подразумевает и другие изменения, которые вскоре планируют реализовать. В частности, в 2023 году будет внедрен “базовый доход” для пенсионеров.

О нововведениях сообщила Марина Лазебная

В 2023 году должно заработать такое понятие, как “базовый доход” для пенсионеров. То есть будут рассчитаны минимальные суммы, которые тратят пенсионеры. Расчеты будут включать базовые потребности, такие как коммуналка, лекарства, питание и т.д. Если пенсия некоторых лиц будет ниже этих расчетов, лицу будут доплачивать. Но опять же, это касается только тех, у кого есть весь необходимый страховой стаж. По состоянию на 2022 год это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Пенсіонери повинні мати базовий дохід
“Если мы хотим гарантировать пожилым людям минимально необходимые для жизни доходы, то должны закрепить базовый пенсионный доход системно на уровне законодательства. Мы наработали необходимый законопроект и уже получили одобрительные выводы от Всемирного Банка и Международной организации труда”, – отметила Лазебна.

В конце концов, как заявляет Лазебна, и этого будет недостаточно, чтобы обеспечить людям безбедную старость. Для этого нужно совершенствовать систему пенсионных накоплений, в которой будут активно участвовать и сам работник и его работодатель.

Именно такая формула – базовый пенсионный доход плюс индивидуальные пенсионные накопления – дает нашим пенсионерам необходимую защиту”, – заявила Лазебная.

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17.07.2022
1 хвилина на прочитання
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