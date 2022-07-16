Жіночий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на наступний тиждень по 24 липня

Протягом наступного тижня Планети змінюватимуть своє положення і це звісно ж відобразиться на всіх сферах нашого життя. Астрологи кажуть, що 18 липня Меркурій буде в опозиції з Плутоном. 20 липня Сонце в опозиції з Плутоном, 22 липня Сонце перейде в знак Лева, а 23 липня Меркурій буде в тригоні з Юпітером. У зв’язку з цим, спеціалісти підготували детальний гороскоп для всіх знаків Зодіаку, однак стосується він лише жінок. Мовляв, ці зміни найбільше вплинуть саме на прекрасну половину людства.





Овен

Будьте дуже вдумливими на роботі та ні з чим не спішіть. В особистому житті не приховуйте свої емоції та почуття стосовно близьких людей, інакше вас не правильно зрозуміють і прозвуть маніпулятором.

Телець

Все нарешті налагоджуватиметься. Всі проблеми поступово зникнуть. Тиждень буде спокійним і легким. Можливі невеликі конфлікти з коханим, однак вам під силу їх вирішити.

Близнюки

Цього тижня вам доведеться багато разів відстоювати свою позицію. Не будьте слабкими і наполягайте на своєму.

Рак

Тиждень буде цікавим та багатим на події. На роботі все йтиме гладко, можливі навіть приємні новини або премія. А от в особистому житті є ризик серйозних конфліктів.

Лев

Ви вмієте знаходити вихід навіть з найскладніших ситуацій. Це вміння пригодиться вам й цього тижня. На роботі будьте обережні, та тверезо оцінюйте своїх конкурентів.

Діва

Ви проходитиме перевірку на витримку. Доведеться багато терпіти і чекати, якщо хочете отримати омріяне. В особистому житті може бути чимало сварок, через різні погляди на одну ситуацію.

Ваги

Вас чекають чудові переміни на роботі. В особистому житті нічого не зміниться. Якщо вам самотньо, якраз час влаштувати посиденьки з друзями.

Скорпіон

Одинокі представниці знаку можуть помітити одразу кількох залицяльників. Загалом тиждень обіцяє бути продуктивним та різноманітним.

Стрілець

Тиждень буде не легким. Всі плани підуть шкереберть. Головне не падайте духом. Всі проблеми вам під силу вирішити і обернути ситуацію на краще.

Козоріг

Не вступайте в конфлікти і сварки, адже ви програєте. Краще подумайте про те, що приносить вам моральне задоволення і спокій й займіться цим. На роботі суттєвих змін не буде.

Водолій

Тиждень буде складним емоційно. Ваша імпульсивність братиме верх. Постарайтесь стримувати емоції особливо поруч з близькими, інакше можете їх серйозно відштовхнути.

Риби

Вас переслідуватиме емоція стресу і невизначеності. Спробуйте взяти паузу у всіх планах та рішеннях. Помедитуйте, поспілкуйтесь з рідними і ви зрозумієте куди маєте рухатися.