Женский гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю по 24 июля

В течение следующей недели Планеты будут менять свое положение и это, конечно же, отразится на всех сферах нашей жизни. Астрологи говорят, что 18 июля Меркурий будет в оппозиции с Плутоном. 20 июля Солнце в оппозиции с Плутоном, 22 июля Солнце перейдет в знак Льва, а 23 июля Меркурий будет в тригоне с Юпитером. В связи с этим специалисты подготовили детальный гороскоп для всех знаков Зодиака, однако касается он только женщин. Мол, эти изменения больше всего повлияют именно на прекрасную половину человечества.





Овен

Будьте очень вдумчивы на работе и ни с чем не спешите. В личной жизни не скрывайте свои эмоции и чувства по отношению к близким людям, иначе вас не правильно поймут и прозовут манипулятором.

Телец

Все, наконец, будет налаживаться. Все проблемы постепенно исчезнут. Неделя будет спокойной и легкой. Возможны небольшие конфликты с любимым, однако вам по силам их разрешить.

Близнецы

На этой неделе вам придется многократно отстаивать свою позицию. Не будьте слабыми и настаивайте на своем.

Рак

Неделя будет интересной и богатой событиями. На работе все пойдет гладко, возможны даже приятные новости или премия. А вот в личной жизни есть риск серьезных конфликтов.

Лев

Вы умеете находить выход даже из самых сложных ситуаций. Это умение пригодится вам и на этой неделе. На работе будьте осторожны и трезво оценивайте своих конкурентов.

Дева

Вы пройдете проверку на выдержку. Придется много терпеть и ждать, если хотите получить вожделенное. В личной жизни может быть немало ссор, из-за разных взглядов на одну ситуацию.

Весы

Вас ждут отличные перемены на работе. В личной жизни ничего не изменится. Если вам одиноко, впору устроить посиделки с друзьями.

Скорпион

Одинокие представительницы знака могут заметить сразу нескольких поклонников. В целом неделя обещает быть продуктивной и разнообразной.

Стрелец

Неделя будет не легкой. Все планы пойдут кувырком. Главное не падайте духом. Все проблемы вам по силам разрешить и повернуть ситуацию к лучшему.

Козерог

Не вступайте в конфликты и ссоры, ведь вы проиграете. Лучше подумайте о том, что доставляет вам моральное удовлетворение и спокойствие и займитесь этим. На работе существенных изменений не произойдет.

Водолей

Неделя будет сложной эмоционально. Ваша импульсивность будет одерживать верх. Постарайтесь сдерживать эмоции особенно рядом с близкими, в противном случае можете их серьезно оттолкнуть.

Рыбы

Вас будет преследовать эмоция стресса и неопределенности. Попытайтесь взять паузу во всех планах и решениях. Медитируйте, пообщайтесь с родными и вы поймете, куда должны двигаться.