Пенсіонери повинні мати “базовий дохід”: анонсовано чергові зміни в пенсійній системі

В Україні активно продовжують змінювати пенсійну систему, адаптовувати її під сучасні реалії. Зокрема, вже з 2022 року в Україні повинні були запрацювати приватні аналоги Пенсійного Фонду, тобто організації, де люди зможуть відкривати рахунки, та самостійно накопичувати на пенсію. На думку Уряду це єдино вірне рішення, адже більша частина населення у віці 30-40 років не мають страхового стажу, і точно не матимуть його необхідної кількості у пенсійному віці. Щоправда з війною, багато змін відійшли на інший план, але не всі. Реформа передбачає й інші зміни, які незабаром планують реалізувати. Зокрема, в 2023 році буде впроваджено “базовий дохід” для пенсіонерів.





Про нововведення повідомила Марина Лазебна

В 2023 має запрацювати таке поняття, як “базовий дохід” для пенсіонерів. Тобто будуть розраховані мінімальні суми, які витрачають пенсіонери. Розрахунки включатимуть базові потреби, такі як комуналка, ліки, харчування тощо. Якщо пенсія деяких осіб буде нижчою від цих розрахунків, особі доплачуватимуть. Але знову ж, це стосується лише тих в кого є весь необхідний страховий стаж. Станом на 2022 рік, це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

“Якщо ми хочемо гарантувати людям похилого віку мінімально необхідні для життя доходи, то маємо закріпити базовий пенсійний дохід системно на рівні законодавства. Ми напрацювали необхідний законопроект і вже отримали схвальні висновки від Світового Банку та Міжнародної організації праці”, – зазначила Лазебна.

Зрештою, як заявляє Лазебна і цього буде недостатньо щоб забезпечити людям безбідну старість. Для цього потрібно вдосконалювати систему пенсійних накопичень, в якій братимуть активну участь і сам працівник і його роботодавець.

“Саме така формула – базовий пенсійний дохід плюс індивідуальні пенсійні накопичення – дає нашим пенсіонерам необхідний захист”, – заявила Лазебна.