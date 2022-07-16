Врачи полностью раскритиковали популярный среди украинцев медицинский препарат

Наверное, у каждого взрослого человека в аптечке есть валидол. Он, говорят, помогает при проблемах с сердцем. Его некоторые принимают, когда чувствуют себя плохо, чувствуют, что могут потерять сознание, или чувствуют сильный стресс и тахикардию. Но как говорят врачи, это один из тех препаратов, которые можно назвать пустышкой. Его эффективность недоказана. Так действительно ли нужно выбрасывать валидол из аптечки?





Информацией поделился врач невролог и психиатр

Свое мнение о валидоле высказал врач невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрипник. Он говорит, что валидол имеет скорее эффект плацебо. То есть все привыкли, что он вроде бы помогает и когда глотают таблетку, то действительно чувствуют облегчение. Это происходит на подсознательном уровне. Медики еще могут назвать это психосоматикой. А вот действительно научно доказанной эффективности препарат не имеет.

Валидол впервые появился в Германии в 1897 году, как лекарство от укачивания и тошноты. В инструкции к препарату есть следующие рекомендации:

Истерия и невроз. Морская болезнь. Головная боль из-за приема нитратов. Не сильные приступы стенокардии.

И это все должно “лечить” всего лишь масло мяты, а если по научному, то раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты. Именно это вещество в количестве 60 г содержится в одной таблетке. Также, именно оно есть в составе зубной пасты, а еще обыкновенной жвачке.

Лекарство не имеет никакого отношения к сердцу

ВОЗ совсем не рекомендует это лекарство, и все доказательные медики с этим согласны. Таблетки действительно могут немного унять тошноту, как и любая мятная конфета или жвачка. Однако приступ стенокардии они точно не снимут.

“Да, при морской болезни, при неврозе можно сосать вместо леденцов – мятные с плюсом! Но если, стенокардия – то прием валидола может быть последним. К лечению стенокардии сердца, он не имеет никакого отношения!”, – подытожил Скрипник.