Лікарі вщент розкритикували популярний серед українців медичний препарат

Напевно в кожної дорослої людини в аптечці є валідол. Він, кажуть, допомагає при проблемах з серцем. Його дехто приймає, коли почуває себе погано, відчуває, що може знепритомніти, або ж відчуває сильний стрес і тахікардію. Та як кажуть лікарі, це один з тих препаратів, який можна назвати пустушкою. Його ефективність недоведена. То чи дійсно потрібно викидати валідол з аптечки?





Інформацією поділився лікар невролог та психіатр

Свою думку про валідол висловив лікар невролог та психіатр вищої категорії Євген Скрипник. Він каже, що валідол має швидше ефект плацебо. Тобто всі звикли, що він начебто допомагає і коли ковтають таблетку, то дійсно відчувають полегшення. Це мовляв відбувається на підсвідомому рівні. Медики ще можуть назвати це психосоматикою. А от, дійсно науково доведеної ефективності препарат немає.

Валідол вперше з’явився в Німеччині у 1897 році, як ліки від загойдування і нудоти. В інструкції до препарату є наступні рекомендації до споживання:

Істерія та невроз. Морська хвороба. Головна біль через прийом нітратів. Неважкі приступи стенокардії.

І це все повинна “лікувати” всього лиш олія м’яти, а якщо по науковому, то розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти. Саме ця речовина у кількості 60 г міститься в одній таблетці. Також, саме вона є в складі зубної пасти, а ще звичайної жуйки.

Ліки не мають ніякого відношення до серця

ВОЗ зовсім не рекомендує ці ліки, і всі доказові медики з цим згідні. Таблетки дійсно можуть трішки вгамувати нудоту, як і будь-яка м’ятна цукерка або жуйка. Однак, приступ стенокардії вони точно не знімуть.

“Так, при морській хворобі, при неврозі можна смоктати замість льодяників – м’ятні з плюсом! Але якщо, стенокардія – то прийом валідолу може бути останнім. До лікування стенокардії серця, він немає жодного відношення!”, – підсумував Скрипник.