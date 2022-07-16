В Украине анонсировали новые выплаты до 5800 гривен: кто сможет получить

В Украине есть немало категорий социальных выплат на детей. Их получают как неполные семьи, так и те, где есть мама и папа. Базовые выплаты получают абсолютно все украинские семьи сразу после рождения ребенка и в течение следующих трех лет. Те дети, у которых нет родителей, а также дети из малообеспеченных семей претендуют на помощь вплоть до момента, пока им не исполнится 23 года. Именно для них сейчас планируют увеличить размер помощи.





Об обновленном размере помощи сообщила Марина Лазебная

В Министерстве социальной политики заявили, что планируют увеличить размер стипендий для детей-сирот, а также детей, проживающих в малоимущих семьях.



Это касается следующих категорий граждан:

Ребенок, который не имеет родителей и лишен родительской опеки на момент пока ему не исполнится 18 лет, будет получать ежемесячно 5 891 гривну. А те, кому от 18 до 23 лет, будут получать 5582 гривны. Дети, проживающие в малообеспеченных семьях, и являющиеся студентами профтехучилищ будут получать по 1335 гривен. Обучающиеся в высших учебных заведениях будут иметь по 1770 грн.

Правда, для студентов есть несколько требований. Чтобы получать стипендию, лица не должны иметь никаких задолженностей по результатам семестра. Иметь хорошую успеваемость и не иметь плохих оценок.

Украинцам будут помогать перейти работать в ИТ сферу

Стипендии или гранты в размере 30 тысяч гривен могут получить и другие украинцы. Те, кто готов изменить свою профессию и изучить ИТ-специальность. О новом проекте сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что около 60 тысяч украинцев смогут воспользоваться новой инициативой. Однако потратить полученную сумму можно исключительно на курсы, которые предложит Министерство цифровой трансформации.