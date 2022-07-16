В Україні анонсували нові виплати до 5800 гривень: хто зможе отримати

В Україні є чимало категорій соціальних виплат на дітей. Їх отримують як неповні сім’ї, так і ті де є мама і тато. Базові виплати отримують абсолютно всі українські родини одразу після народження дитини та впродовж наступних трьох років. Ті діти, які не мають батьків, а також діти із малозабезпечених родин претендують на допомогу аж до моменту поки їм не виповниться 23 роки. Саме для них, наразі планують збільшити розмір допомоги.





Про оновлений розмір допомоги повідомила Марина Лазебна

У Міністерстві соціальної політики заявили, що планують збільшити розмір стипендій для дітей-сиріт, а також дітей, які проживають у малозабезпечених родинах.

Це стосується наступних категорій громадян:

Дитина, яка немає батьків та позбавлена батьківської опіки на момент допоки їй не виповниться 18 років отримуватиме щомісяця 5 891 гривню. А ті, кому від 18 до 23 років, отримуватимуть 5 582 гривні. Діти, які проживають у малозабезпечених сім’ях, і є студентами профтехучилищ отримуватимуть по 1335 гривень. Ті хто навчається у вищих навчальних закладах матимуть по 1770 грн.

Щоправда, для студентів є й кілька вимог. Щоб отримувати стипендію, особи повинні не мати жодних заборгованостей за результатами семестру. Мати хорошу успішність, та не мати поганих оцінок.

Українцям допомагатимуть перейти працювати в ІТ сферу

Стипендії, чи то гранти у розмірі 30 тисяч гривень можуть отримати й інші українці. Ті, хто готовий змінити власну професію та вивчити ІТ-спеціальність. Про новий проєкт повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зауважив, що приблизно 60 тисяч українців зможуть скористуватися новою ініціативою. Однак витратити отриману суму можна виключно на курси, які запропонує Міністерство цифрової трансформації.