Українцям розповіли про те, як дізнатися, що обліковий запис Google зламали

Аккаунти Google представляють інтерес для хакерів з однієї простої причини: через них відкривається доступ до багатьох зв’язаних сервісів. Вчасно розпізнати злом і вжити заходів – це дуже важливо.





Google має багато інструментів для захисту своїх користувачів, проте кіберзловмисників цим не зупинити. Пошта Gmail, а також прив’язані до неї сервіси (до яких, до речі, можуть відноситися і фінансові рахунки) залишаються ласим шматочком для шахраїв.

Якщо виникли сумніви щодо надійності вашого облікового запису , зверніть увагу на такі тривожні явища.

1. ПАРОЛЬ ЗМІНИВСЯ

Якщо останнім часом ви не робили спроб змінити пароль , а старий чомусь не підходить, це прямо вказує на злом. Скидання пароля – перше, що роблять зловмисники, отримавши доступ до чужого облікового запису , тому що так законний власник втрачає можливість швидко відновити себе в правах.

У поодиноких випадках зловмисники навмисно залишають старий пароль: так обліковий запис можна використовувати непомітно від його власника.

Недоторканий пароль – зовсім не привід вважати, що з обліковим записом все гаразд.

2. Надійшло повідомлення від системи безпеки Google

Про будь-які підозри на злом Google повідомляє користувачів. Червоними прапорцями в цьому випадку вважаються спроби зайти в обліковий запис з іншого пристрою або IP-адреси.

Але важливо відзначити, що ці оповіщення не завжди доходять до користувачів вчасно. А якщо зловмисник має доступ ще й до комп’ютера жертви, то в його владі оперативно видалити повідомлення.

3. Хтось увійшов до вашого облікового запису

Кожен вхід до пошти Google фіксується: система запам’ятовує пристрій, IP-адресу та точний час. Історію сеансів можна переглянути так:

відкрийте Gmail на комп’ютері чи ноутбуці;

прокрутіть сторінку в самий низ;

натисніть рядок «Докладні відомості».

Час від часу на цю сторінку варто заглядати, навіть якщо жодних сповіщень від системи безпеки Google не надходило. Хакери вміють по-різному замітати сліди своєї роботи, але приховувати активність при вході в систему їм не під силу.

4. Налаштування безпеки було змінено

Після успішного злому зловмисники часто намагаються змінити налаштування безпеки, наприклад, змінити адресу електронної пошти для відновлення облікового запису або поставити нове секретне питання.

Будь-яка зміна налаштувань безпеки супроводжується оповіщенням від Google. Але, знову ж таки, це сповіщення може не прийти вчасно чи взагалі не прийти.

5. У папці «Вихідні» є листи, які ви не надсилали

Оскільки електронна пошта найчастіше зламується для спамових розсилок, надмірна активність у листуванні привертає увагу Google і призводить до швидкого блокування.

Ще за допомогою зламаного облікового запису зловмисник може спробувати видати себе за іншу людину, щоб обманом отримати потрібну інформацію або попросити зробити грошовий переказ.

6. У поштовій скриньці знаходяться листи про зміну пароля

Після злому облікового запису Google зловмисник, ймовірно, спробує потрапити у всі пов’язані з ним облікові записи на інших сайтах. Насамперед хакерів цікавлять банківські рахунки та соціальні мережі .

Як виглядає лист із запитом на зміну пароля? Дізнатися просто. Потрібно зайти в будь-який обліковий запис на сайті або в програмі та вибрати в налаштуваннях опцію «Змінити пароль». На поштову скриньку, прив’язану до цього облікового запису, протягом хвилини прийде лист із посиланням для підтвердження дії. Якщо подібний лист виявився в ящику раніше, то до вас уже хтось пробував скинути пароль.

7. Зламу піддалися пов’язані з Google-акаунтом сервіси

Зламу банківських рахунків та облікових записів у соцмережах часто передує злом Gmail. Наслідки очевидні: грошові списання, підозрілі події в акаунті.

Не завжди крадіжка грошей з картки або спам із соцмереж пов’язані зі зломом Google пошти, але й заперечувати цей зв’язок не можна.

8. Вашим контактам надходять листи, які ви не надсилали

Украдені облікові записи електронної пошти часто використовуються хакерами для фішингу, тобто, щоб прикинутися власником облікового запису. Хакери зв’язуються з кожним зі списку контактів і найчастіше просять позичати по-дружньому грошей. Крім грошей можуть бути й інші цілі – отримати інформацію, яку потім можна буде використовувати для шантажу, але таке трапляється рідше.

Вихідні повідомлення у листуванні зловмисник зможе швидко видалити, але відповіді залишаться. І якщо в поштовій скриньці виявились сліди, які містять посилання на листування, які ви не вели, це явна ознака злому.

Що робити, якщо обліковий запис Google зламали?

Порядок дій залежить від того, чи зловмисник встигли скинути пароль.

Якщо вхід виконується зі старим паролем, повернути контроль над обліковим записом буде простіше. Потрібно поміняти старий захисний код на новий і включити двофакторну автентифікацію . Також слід переглянути налаштування безпеки та переконатися, що шахрай не змінив нічого, що могло б у майбутньому дати йому шанс знову отримати доступ до цього облікового запису.

Але якщо потрапити в обліковий запис зі старими даними не виходить, відновити доступ буде складніше. Можна спробувати скинути пароль та підтвердити свою особу стандартними засобами: через відповідь на секретне запитання, запасну поштову адресу або телефон. Є ймовірність, що жоден з цих способів не спрацює, тоді залишається тільки зв’язатися з техпідтримкою Google.

Чому хакери зламують облікові записи Google?

Пошта Google дуже популярна і є майже у кожної людини, а звідси випливають всі причини. Успішний злам дозволяє використовувати поштову адресу для розсилки спаму, фішингу та доступу до різноманітних облікових записів на сайтах, в соціальних мережах та ін.

Скомпрометовані паролі та логіни дуже успішно продаються в даркнеті.

Якщо виникли хоч найменші підозри, що обліковий запис Google зламали, залишати це просто так не можна. Потрібно негайно змінити пароль, поки ця опція ще доступна. Адже, можливо, вже зовсім скоро ви повністю втратите контроль над своїм обліковим записом.