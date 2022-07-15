Українців кличуть в Європу: готові платити більше 100 євро в день

Німеччина одна з тих країн куди переїхало найбільше українських біженців. Наразі там знаходиться понад 800 000 осіб з України, які приїхали після 24 лютого. 30% з них — неповнолітні. Приблизно 360 тисяч українців зареєструвалися в системі соціального забезпечення і 260 000 з них, перебувають в пошуку роботи. Міністр праці Німеччини Хубертус Хайль виступив з заявою, що Німеччина всіляко допомагатиме українцям знайти роботу, щоб вони могти працювати та забезпечувати себе самостійно. Крім цього, країна виділила додаткових 2,4 мільярди євро для забезпечення біженців.





Багато біженців мають хороші шанси працевлаштуватися в Німеччині

Як показує статистика, майже 70% українців, які виїхали в Німеччину, мають диплом про вищу освіту. Більшість українських дипломів можна признати закордоном і працювати там. Тим хто немає профільної освіти, або ж їхня професія не надто затребувана, пропонуватимуть вакансії на виробництвах, сезонних роботах тощо. Головною проблемою для багатьох є саме мова, адже в Німеччині потрібно володіти принаймні трішки німецькою, щоб претендувати на роботу.

Для українців ФРН максимально спростила всі умови. Нашим громадянам пропонують безкоштовні курси з вивчення німецької, а ще після реєстрації дають одразу ж право на роботу.

В Німеччині є регламентовані та нерегламентовані професії

Регламентовані це ті, які вимагають обов’язкового признання диплому. Це медики, медсестри, юристи, вчителі, архітектори та інші.

До нерегламентованих відносяться перукарі, бухгалтери, офіс-менеджери, програмісти, біологи — загалом понад 300 професій. Ці фахівці можуть працевлаштовуватись одразу, обійшовши процедуру признання.

Щоб отримати консультацію з приводу працевлаштування в Німеччині, можна звернутися до місцевих відділень мережі IQ або до Федерального агентства праці. Звісно, ж проконсультувати та направити у потрібну організацію можуть й волонтери, які наразі є чи не у кожному місті. Щодо заробітної плати, то з жовтня в Німеччині вона становитиме 12 євро за годину. Так як українці мають дозвіл на роботу і працюватимуть офіційно, то можуть розраховувати саме на таку суму.