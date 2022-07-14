Клиент отдал Ощадбанку 16 евро, чтобы снять пенсию: как в учреждении объяснили такой процент

Большинство беженцев, выехавших за границу во время войны, пользуются там собственными украинскими карточками. Нередко гривневыми, зарплатными и пенсионными. Люди рассчитываются ими в магазинах и снимают деньги в банкоматах. Однако иногда это очень не выгодно. Следовательно, клиент Ощадбанка потерял добрую часть своей пенсии, которую захотел снять в Италии. Мужчина потерял 16 евро, тогда как итальянский банк снимает всего 3 евро комиссии. О сложившейся неприятной ситуации написала дочь пенсионера, на сайте Минфина.





Женщина “поблагодарила” Ощадбанк за то, что он ворует деньги ее пожилого отца

“Мой отец беженец и снимает с карты пенсию в Италии, куда он уехал в связи с войной. Очень неприятно было узнать, что комиссия Вашего банка с сегодняшнего дня 16 евро. Итальянский банк взял 3 евро. Я хотела поблагодарить Вас от своего имени за то, что Вы не сохраняете пенсию моего отца“, – написала женщина.



Банк не тянул с ответом, и объяснил, что дело не в их комиссии, а в конвертации и разнице между курсом валют, который может меняться каждый день.

“При расчете картой в иностранной валюте комиссия составляет 1% от суммы сделки. Сумма конвертируется по курсу банка для карточек на день списания, его можно посмотреть на сайте”, – ответили в пресс-службе Ощада.

Дополнительно 10% банк может блокировать на случай валютных колебаний

Также, нужно не забывать об овердрафте. Это ситуация, при которой банк страхует себя от рисков, если курс внезапно изменится. Подразумевается, что 10% от суммы, которую лицо снимает или перечисляет, замораживают на 1-3 дня. Впоследствии она возвращается, однако может быть уже меньше, чем была на момент заморозки, если курс валют вырос, или больше, если доллар или евро подешевели. По этим причинам украинцам советуют оплачивать товары и услуги только валютной картой. А снимая наличные, быть готовым к процентам за конвертацию.