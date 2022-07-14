Клієнт віддав Ощадбанку 16 євро, щоб зняти пенсію: як в установі пояснили такий відсоток

Більшість біженців, які виїхали закордон під час війни, користуються там власними українськими картками. Нерідко гривневими, зарплатними і пенсійними. Люди розраховуються ними в магазинах, та знімають гроші в банкоматах. Однак це інколи дуже не вигідно. Відтак, клієнт Ощадбанку втратив добру частину своєї пенсії, яку захотів зняти в Італії. Чоловік втратив 16 євро, що еквівалентно 600 гривням, тоді як італійський банк знімає лише 3 євро комісії. Про неприємну ситуацію, яка склалася написала дочка пенсіонера, на сайті Мінфіну.





Жінка “подякувала” Ощадбанку за те, що він краде гроші її літнього батька

“Мій батько біженець і знімає з картки пенсію в Італії, куди він виїхав у зв’язку з війною. Дуже неприємно було дізнатися, що комісія Вашого банку з сьогоднішнього дня аж 16 євро. Італійський банк взяв 3 євро. Я хотіла Вам подякувати від свого імені за те, що Ви не зберігаєте пенсію мого батька“, – написала жінка.

Банк не тягнув з відповіддю, і пояснив, що справа не у їхній комісії, а у конвертації та різниці між курсом валют, який щодня може змінюватися.

“При розрахунку карткою в іноземній валюті комісія складає 1% від суми операції. Сума конвертується за курсом банку для карток на день списання, його можна переглянути на сайті”, – відповіли в пресс-службі Ощаду.

Додатково 10% банк мож е блокувати на випадок валютних коливань

Також, треба не забувати про овердрафт. Це ситуація при якій банк страхує себе від ризиків, якщо курс раптово зміниться. Мається на увазі, що 10% від суми, яку особа знімає чи перераховує, заморожують на 1-3 дні. Згодом вона повертається, однак може бути вже меншою ніж була на момент замороження, якщо курс валют зріс, або більшою, якщо долар чи євро подешевшали. З цих причин, українцям радять оплачувати товари та послуги лише валютною карткою. А знімаючи готівку, бути готовим до відсотків за конвертацію.