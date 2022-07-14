Клієнт віддав Ощадбанку 16 євро, щоб зняти пенсію: як в установі пояснили такий відсоток
Більшість біженців, які виїхали закордон під час війни, користуються там власними українськими картками. Нерідко гривневими, зарплатними і пенсійними. Люди розраховуються ними в магазинах, та знімають гроші в банкоматах. Однак це інколи дуже не вигідно. Відтак, клієнт Ощадбанку втратив добру частину своєї пенсії, яку захотів зняти в Італії. Чоловік втратив 16 євро, що еквівалентно 600 гривням, тоді як італійський банк знімає лише 3 євро комісії. Про неприємну ситуацію, яка склалася написала дочка пенсіонера, на сайті Мінфіну.
Жінка “подякувала” Ощадбанку за те, що він краде гроші її літнього батька
“Мій батько біженець і знімає з картки пенсію в Італії, куди він виїхав у зв’язку з війною. Дуже неприємно було дізнатися, що комісія Вашого банку з сьогоднішнього дня аж 16 євро. Італійський банк взяв 3 євро. Я хотіла Вам подякувати від свого імені за те, що Ви не зберігаєте пенсію мого батька“, – написала жінка.
Банк не тягнув з відповіддю, і пояснив, що справа не у їхній комісії, а у конвертації та різниці між курсом валют, який щодня може змінюватися.
“При розрахунку карткою в іноземній валюті комісія складає 1% від суми операції. Сума конвертується за курсом банку для карток на день списання, його можна переглянути на сайті”, – відповіли в пресс-службі Ощаду.
Додатково 10% банк може блокувати на випадок валютних коливань
Також, треба не забувати про овердрафт. Це ситуація при якій банк страхує себе від ризиків, якщо курс раптово зміниться. Мається на увазі, що 10% від суми, яку особа знімає чи перераховує, заморожують на 1-3 дні. Згодом вона повертається, однак може бути вже меншою ніж була на момент замороження, якщо курс валют зріс, або більшою, якщо долар чи євро подешевшали. З цих причин, українцям радять оплачувати товари та послуги лише валютною карткою. А знімаючи готівку, бути готовим до відсотків за конвертацію.
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