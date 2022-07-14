ПриватБанк не отдает клиентке карточку, на которой все ее сбережения: что происходит?

Между банками и их клиентами регулярно возникают всевозможные споры, скандалы и в общем-то неприятные истории. Большинство из них можно прочитать на сайте Минфина, где клиенты оставляют комментарии, преимущественно о собственном негативном опыте работы с тем или иным банком. На днях появился развернутый комментарий от клиентки, потерявшей карточку в банкомате. Он ее банально “зажевал”. Как оказалось, это стало большой проблемой, ведь уходит время, а восстановить карточку в учреждении не могут. Женщина не может пользоваться собственными средствами, которые почти в полном объеме хранились именно на данном счете.





Клиент обвиняет банк в безответственности

История началась еще 30 июня, то есть на сегодня уже две недели, как клиентка не может восстановить карточку, а на горячей линии и в отделениях ее откровенно игнорируют. Усложняет ситуацию и тот факт, что у женщины нет счетов в других банках.

“Моей заявкой никто не занимается, на горячей линии тоже никто ничего не знает. Как это возможно? Мне созданы колоссальные неудобства, и никто за это не ответит и ничего не делает для решения вопроса. Это безответственное поведение банка, очень плохая работа”, – написала клиентка.



Впоследствии позвонив по горячей линии, ей сказали заказать возвращение карточки в отделение, где она была потеряна и через несколько дней проверить, возможно она уже есть. Придя в банк, женщина получила очередной шок, ведь оказывается карточки в это отделение вообще не приносят. К тому же, у клиентки спросили, точно ли у нее карточка именно ПриватБанка.

“Это ужас, никакой помощи ни по горячей линии, ни в отделении. Просто отобрали карту, за которую платила 150 грн., я не могу ничего делать с оплатами”, – написала женщина в отчаянии.

В банке отреагировали очень лаконично

“Извиняемся за причиненные неудобства. Вопрос в работе у профильных специалистов. Приложим все усилия, чтобы решить его как можно скорее”, – ответили представители ПриватБанка.

Что ж, надеемся, что этот вопрос решится после того, как он получил огласку.