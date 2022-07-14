ПриватБанк не віддає клієнтці картку на якій всі її заощадження: що відбувається?

Між банками та їх клієнтами регулярно виникають всілякі суперечки, скандали і загалом неприємні історії. Більшість з них можна прочитати на сайті Мінфіну, де клієнти залишають коментарі, переважно про власний негативний досвід роботи з тим, чи іншим банком. Днями, з’явився розгорнутий коментар від клієнти, яка втратила картку у банкоматі. Він її банально “зажував”. Як виявилося, це стало великою проблемою, адже йде час, а відновити картку в установі не можуть. Жінка водночас не може користуватися власними коштами, які майже у повному обсязі зберігалися саме на даному рахунку.





Клієнтка звинувачує банк в безвідповідальності

Історія почалася ще 30 червня, тобто станом на сьогодні вже два тижні, як клієнтка не може відновити картку, а на гарячій лінії та у відділеннях її відверто ігнорують. Ускладнює ситуацію й той факт, що в жінки немає рахунків у інших банках.

“Моєю заявкою ніхто не займається, на гарячій лінії також ніхто нічого не знає. Як це все можливе? Мені створені колосальні незручності, і ніхто за це не відповість і нічого не робить для вирішення питання. Це безвідповідальна поведінка банку, дуже погана робота”, – написала клієнтка.

Згодом зателефонувавши на гарячу лінію, їй сказали замовити повернення картки у відділення, де вона була втрачена і через кілька днів перевірити, можливо вона вже є. Прийшовши у банк, жінка отримала черговий шок, адже виявляється картки у це відділення взагалі не приносять. До того ж, у клієнтки запитали, чи точно в неї картка саме Приватбанку.

“Це жах, ніякої допомоги, ні за гарячою лінією, ні у відділенні. Просто відібрали картку, за яку платила 150 грн., я не можу нічого робити з оплатами”, – написала жінка у відчаї.

В банку відреагували вкрай лаконічно

“Перепрошуємо за завдані незручності. Питання в роботі у профільних фахівців. Прикладемо всіх зусиль, щоб вирішити його якомога швидше”, – відповіли представники ПриватБанку.

Що ж, сподіваємось, що це питання таки вирішиться після того, як воно здобуло розголосу.