Названы четыре женских имени, которые несут своим обладательницам сплошные неудачи

Все люди совершенно разные. Кому-то больше везет, кому-то меньше. Есть и “хронические” неудачники, которым не везет ни в чем. Некоторые спихивают это на судьбу, другие на знак Зодиака. А эксперты по именам уверены — на это влияет имя человека. Названы четыре женских имени обладательницы которых обречены на вечные проблемы и неприятности.





Арина

Очень красивое современное имя, которое в последнее время часто можно услышать на улице или на детских площадках. Имя красивое, но говорят, что не очень счастливое. Оно наделяет свою владелицу нездоровой ревностью и она в результате не может построить никаких нормальных отношений. В то же время Арины очень целенаправленны, умеют добиваться успеха в карьере, и в конце концов так и остаются богатыми финансово, но несчастными в личной жизни.

Валерия

Валерии обычно отличницы с мягким и хорошим характером. К сожалению у них редко есть внутренний стержень и это мешает обладательницам этого имени добиваться желаемых целей. По жизни Валерия часто домохозяйка, хорошая мама и жена, но не слишком реализуемая как личность. Это удручает Валерию, однако она может быть счастлива и в таком статусе, если найдет правильного партнера.

Зарина

Довольно редкое и красивое имя, наделяющее женщину трудолюбием, рвением и откровенным трудоголизмом. К сожалению, Зарины очень суетливы, они часто торопятся и из-за этого совершают много ошибок. Из-за этих черт им редко удается добиться настоящих высот. Главная черта Зарины – рассеянность. Бороться с ней бесполезно, ведь это не приобретенное, а врожденное качество.

Ульяна

Ульяна мечтает о богатой и роскошной жизни. Чтобы казаться лучше, чем она есть на самом деле, Ульяна часто может врать собеседнику. Постоянное желание большего, большие амбиции и много желаний истощают Ульяну. Не дают ей наслаждаться тем, что у нее есть. В результате женщина вечно недовольна своей жизнью.