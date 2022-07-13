Названо чотири жіночих імені, які несуть своїм власницям суцільні невдачі

Люди абсолютно різні. Комусь більше щастить, комусь менше. Є й “хронічні” невдахи, яким не щастить абсолютно ні в чому. Дехто спихає це на долю, інші на знак Зодіаку. А експерти з імен впевнені — на це впливає ім’я людини. Названо чотири жіночих імені власниці яких, приречені на вічні проблеми та неприємності.





Ар іна

Дуже красиве сучасне ім’я, яке останнім часом часто можна почути на вулиці, чи на дитячих майданчиках. Ім’я красиве, але кажуть, що не дуже щасливе. Воно наділяє свою власницю нездоровою ревністю і вона в результаті не може побудувати жодних нормальних стосунків. Водночас Аріни дуже цілеспрямовані, вміють досягати успіху у кар’єрі, і зрештою так і залишаються багатими фінансово, але нещасними в особистому житті.

Валерія

Валерії зазвичай відмінниці з дуже м’яким та добрим характером. На жаль в них рідко є внутрішній стержень і це заважає власницям цього імені досягати бажаних цілей. По житті Валерія часто домогосподиня, хороша мама і дружина, але не надто реалізована, як особистість. Це гнітить Валерію, однак вона може бути щасливою й у такому статусі, якщо знайде правильного партнера.

Зарина

Доволі рідкісне і красиве ім’я, яке наділяє жінку працелюбністю, завзяттям та відвертим трудоголізмом. На жаль, Заріни дуже метушливі, вони часто квапляться і через це роблять багато помилок. Через ці риси їм рідко вдається добитися справжніх висот. Головна риса Заріни — розсіяність. Боротися з нею марно, адже це не набута, а вроджена якість.

Уляна

Уляна мріє про багате і розкішне життя. Щоб здаватися кращою ніж вона є насправді, Уляна часто може прибрехати співрозмовнику. Постійне хотіння більшого, великі амбіції та багато бажань виснажують Уляну. Не дають їй насолоджуватись тим, що вона має. В результаті жінка вічно невдоволена власним життям.