Стало известно, сколько на самом деле полей с украинским урожаем контролируют оккупанты

Вопрос украинского зерна сейчас остро стоит по всему миру. Речь не только о миллионах гривен, которые теряет Украина, если не сможет продать зерно за границу. Речь идет о голоде и кризисе, который угрожает многим странам мира.





До войны Украина обеспечивала 46% мирового экспорта подсолнечного масла, 9% экспорта пшеницы, 17% экспорта ячменя и 12% кукурузы. Сейчас морские порты заблокированы, однако даже если их удастся разблокировать, часть нового урожая под угрозой. Согласно спутниковым данным, предоставляемым компанией NASA, под оккупацией сейчас находится примерно 22% украинских полей.

Оккупанты прицельно уничтожают новый урожай фосфорными бомбами

Все поля, которые сейчас временно контролируют рашисты, находятся на юге Украины и в Харьковской области. В Запорожской области россияне бросают на поля с пшеницей фосфорные бомбы, чтобы уничтожить урожай сжег его. В то же время, оккупанты цинично хвалятся, какой у них в этом году рекордный урожай. То зерно, которое сейчас есть на хранении на украинских складах, россияне похищают и пытаются продать в других странах.

В этом году урожайность озимой пшеницы в Украине может составить 4,1 тонны с одного гектара, это меньше, чем в прошлом году, но неизвестно удастся ли и это собрать и отправить заграницу. Дополнительной проблемой выступает и то, что поля в зоне боевых действий сильно заминированы.

В Украину прибыло 8 иностранных судов

В то же время благодаря тому, что удалось освободить остров Змеиный, Украина получила доступ к устью Быстрое. Это позволило принимать иностранные суда и постепенно возобновлять экспорт пшеницы.

“По обращению Министерства инфраструктуры Украины, Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины“, – сообщили Военно-морские силы ВСУ .