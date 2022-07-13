Стало відомо, скільки насправді полів з українським врожаєм контролюють окупанти

Питання українського зерна зараз гостро стоїть у всьому світі. Мова не лише про мільйони гривень, які втрачає Україна, якщо не зможе продати зерно закордон. Мова про голод і кризу, яка загрожує через це багатьом країнам світу. До війни Україна забезпечувала 46% світового експорту соняшникової олії, 9% експорту пшениці, 17% експорту ячменю і 12% кукурудзи. Зараз морські порти заблоковані, однак навіть якщо їх вдасться розблокувати, то частина нового врожаю під загрозою. Згідно з супутниковими даними, які надає компанія NASA, під окупацією зараз перебуває приблизно 22% українських полів.





Окупанти прицільно знищують новий врожай фосфорними бомбами

Всі поля, які зараз тимчасово контролюють рашисти знаходяться на півдні України і в Харківській області. В Запорізькій області росіяни кидають на поля з пшеницею фосфорні бомби, щоб знищити врожай спаливши його. Водночас, окупанти цинічно хваляться, який у них цьогоріч рекордний врожай. Те зерно, яке зараз є на зберіганні на українських складах росіяни викрадають та намагаються продати в інших країнах.

Цього року врожайність озимої пшениці в Україні може становити 4,1 тонну з одного гектара, це менше ніж у минулому році, але невідомо чи й це вдасться зібрати і відправити закордон. Додатковою проблемою виступає й те, що поля в зоні бойових дій сильно заміновані.

До України прибуло 8 іноземних суден

Водночас, завдяки тому що вдалося звільнити острів Зміїний, Україна отримала доступ до гирла Бистре. Це дозволило приймати іноземні судна та поступово відновлювати експорт пшениці.

“За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-морські сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України“, — повідомили Військово-морські сили ЗСУ.