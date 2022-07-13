Деньги упадут прямо с неба: в июле представителям двух знаков зодиака суждено разбогатеть

В июле представители двух знаков зодиакального круга будут просто купаться в деньгах. Их карьера стремительно пойдет в гору, а доходы превысят все ожидания. Львам и Ракам уже стоит подумать о приобретении сейфа, ведь, кроме зарплаты, они получат немалый финансовый подарок.





Лев

Рожденные под этим созвездием в июле почувствуют себя настоящими любимцами фортуны. Они достигнут значительных успехов на работе и будут уверенно шагать вверх по карьерной лестнице. В этой связи Львам начнут платить значительно большую зарплату и регулярно вознаграждать за успехи премиями.

Но финансовое состояние Львов улучшится не только благодаря работе. Они станут получать доходы от сделанных ранее инвестиций, приобретенных акций или депозитов. Кроме того, в конце месяца уроженцев знака удивит близкий человек, который подарит большую сумму денег.

Несмотря на бесспорный денежный успех, астрологи советуют Львам не слишком увлекаться покупками. Конечно же, порадовать себя за хорошие результаты необходимо, но большую часть средств стоит отложить на «черный день». Ведь удача – подруга непостоянная.

Рак

В этом месяце Раки получат уникальный шанс разбогатеть. Для этого им необходимо будет принять рискованное и вместе с тем прибыльное решение на работе. К счастью, представители знака обладают очень сильной интуицией и сейчас самое время ей довериться. Благодаря удачному шагу они получат долгожданное повышение и начнут зарабатывать гораздо больше, чем раньше.

В июле у Раков также появится неожиданный источник дохода. Сделанные давным-давно инвестиции наконец-то начнут приносить дивиденды, да еще и довольно существенные. Некоторым уроженцам знака также удастся получить неожиданный денежный презент от семьи. Уровень жизни Раков значительно возрастет, так что они смогут порадовать себя дорогими покупками и приятными путешествиями.