Богатая европейская страна решила больше не впускать украинцев

Продолжается пятый месяц войны и за этот период несколько миллионов украинцев успели уехать за границу. Наших людей принимают во многих странах, помогают финансово и жильем. Однако некоторые государства уже испытывают перенасыщение и начинают закрывать программы для беженцев.





В числе таких оказалась Шотландия, принявшая уже более 7000 украинцев. Еще около 18 000 страна планирует принять в течение следующих одного-двух месяцев. Все, кто хочет подавать заявку не переезд в Шотландию, должны пока отказаться от этой идеи.

Шотландии негде поселять украинцев

Страна на три месяца приостанавливает действие программы для беженцев из Украины, ведь негде поселять людей. Жилища банально не хватает, поэтому качественную поддержку и помощь людям шотландцы пока оказать не могут. Те, кто уже успел подать заявку на выезд и получил необходимые документы, могут ехать. Не стоит волноваться и тем, кто находится в Шотландии. Им и дальше будут оказывать всю необходимую помощь в полном объеме.

Напомним, что в Шотландию украинцы могли ехать со специальной британской визой. Открыть ее можно было по упрощенной форме. Спонсором переезда выступала сама страна.

Страны постепенно меняют правила для беженцев

Кроме того, некоторые страны вносят коррективы в законы, регулирующие пребывание украинских беженцев в стране. К примеру, в Швейцарии начал действовать закон, отменяющий право на пребывание в стране для тех, кто покинет ее дольше чем на 15 дней. В Польше отменяют ежедневную помощь в виде нескольких десятков злотых. Теперь их будут выплачивать только беременным женщинам, многодетным семьям и людям с инвалидностью. В целом цель многих стран стимулировать украинцев интегрироваться в новое общество и искать работу.