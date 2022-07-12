Не спішіть закуповуватись: названо продукти, які скоро впадуть в ціні в Україні

Коли заходить мова про зміну цін на продукти харчування всі очікують на найгірші сценарії. Що ціни будуть знову рости, адже в Україні спостерігається висока інфляція, яка точно не йтиме на спад. Та виявляється все навпаки. Найближчим часом деякі популярні категорії продуктів будуть дешевшати. І цього не зупинить навіть така несприятлива атмосфера в країні, яка спостерігається станом на сьогоднішній день.





Подешевшають овочі і м’ясо

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин заявила, що овочі з кожним днем дешевшатимуть, адже зараз на прилавки поступає новий врожай.

В силу того, що зараз сезон, подешевшають абсолютно всі види овочів та більшість фруктів. Також, на 2-3% планується зниження ціни на яловичину, яка є більше експортним продуктом, а експорт в Україні працює на пів сили. З свининою справи не такі втішні, адже через закриття багатьох підприємств на півдні країни, свинина навпаки трохи подорожчала. Однак, сильно її ціна не зміниться, адже є ще імпортний продукт, який і тримає ціни на більш менш стабільному рівні. Курятина тримається на одному рівні, це той вид м’яса, який не зазнав поки майже ніяких цінових коливань.

На ринок м’яса впливає низька ціна на зернові

Аналітик вважає, що ціни на м’ясну групу товарів сильно знижує низька вартість зернових. Мовляв поки що, так і триватиме, а як тільки експорт зерна повноцінно відновиться ситуація знову зміниться.

Серед продуктів, які продовжують трішки дешевшати — олія та яйця. Ці категорії товарів не можуть зберігатися довго, а їх експорт знову ж обмежений. Відтак на ринку є перенасичення, тому виробники знизили ціну в першу чергу для оптових покупців, а ті трішки знизили ціни для роздрібної торгівлі.