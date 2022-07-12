Багата європейська країна вирішила більше не впускати українців

Триває п’ятий місяць війни і за цей період кілька мільйонів українців встигли виїхати закордон. Наших людей приймають в багатьох країнах, допомагають фінансово і житлом. Однак, деякі держави вже відчувають перенасичення і починають закривати програми для біженців.





В числі таких опинилася Шотландія, яка прийняла вже понад 7000 українців і ще близько 18 000 планує прийняти протягом наступних одного-двох місяців. Всі хто хоче подавати заявку не переїзд в цю країну, мусять поки відмовитись від цієї ідеї.

Шотландія немає де поселяти українців

Країна на три місяці призупиняє дію програми для біженців з України, адже немає де поселяти людей. Житла банально не вистачає, тому якісну підтримку і допомогу людям шотландці поки надати не можуть. Ті хто вже встиг подати заявку на виїзд та отримав необхідні документи можуть їхати. Не варто хвилюватися й тим, хто наразі перебуває у Шотландії. Їм й надалі надаватимуть всю необхідну допомогу у повному обсязі.

Нагадаємо, що в Шотландію українці могли їхати зі спеціальною британською візою. Відкрити її можна було за спрощеною формою. Спонсором переїзду виступала сама країна.

Країни поступово змінюють правила для біженців

Крім цього, деякі країни вносять корективи в закони, які регулюють перебування українських біженців в країні. Наприклад, в Швейцарії почав діяти закон, який скасовує право на перебуванні в країні для тих, хто покине її довше ніж на 15 днів. В Польщі скасовують щоденну допомогу у вигляді кількох десятків злотих. Тепер їх виплачуватимуть лише вагітним жінкам, багатодітним родинам та людям з інвалідністю. Загалом, мета багатьох країн стимулювати українців інтегруватись в нове суспільство і шукати роботу.