До 1200 гривен в день: какие вакансии набирают популярности во время войны

Рынок труда в Украине постепенно оживает. Количество вакансий постоянно растет, причем с достаточно приличной зарплатой. Сложно не заметить, что каждая вторая вакансия предполагает отдаленную занятость. Онлайн-работа – это вообще тренд последних лет, еще со времен коронавируса. В условиях войны возможность работать дистанционно стала спасением для многих людей, вынужденных покидать свой дом из-за боевых действий. Какие онлайн-вакансии популярны на сегодня? И сколько готовы платить украинцам за работу дома?





Заработок достигает до 1000 гривен в день и можно без опыта

Удаленная работа объединяет большое количество вакансий в различных сферах деятельности.

Большинство из них требуют опыта, однако есть и вполне подходящие для новичков. Например:

Наполнение товарами интернет-магазинов. Платят от 3-5 гривен за один товар. Может быть больше, если требуется уникальное описание товара или дополнительные манипуляции с фото. Научиться этому может каждый желающий, а для работы понадобится интернет и ноутбук. Озвучка видео на иностранном языке. Платят за такой проект до 1200 гривен. Иногда видео продолжительностью 7-8 минут стоит 400 грн. Наполнение интернет-магазинов на английском языке. Цена такой работы может варьироваться от 300 грн. в час. Главное это хорошо знать английский.

А еще написание текстов, настройки gmail, всевозможные настройки сайтов, парсинг, таргет и так далее.

Это все, конечно же, требует хотя бы минимального опыта, однако при большом желании эти знания реально получить.

Офлайн работа тоже есть

Для тех, кто не представляет себя за работой дома, есть предложения по оффлайн занятости. Больше всего предложений есть в гостинично-ресторанном бизнесе, ведь сейчас он полностью возобновил работу в то время как в начале войны многие работники попали под сокращение или уехали из страны. Много вакансий также есть в сфере торговли и логистики.