До 1200 гривень в день: які вакансії набирають популярності під час війни

Ринок праці в Україні поступово оживає. Кількість вакансій невпинно росте, причому з досить пристойною зарплатнею. Складно не підмітити, що кожна друга вакансія передбачає віддалену зайнятість. Онлайн-робота — це взагалі тренд останніх років, ще з часів коронавірусу. В умовах війни можливість працювати дистанційно стала порятунком для багатьох людей, які змушені залишати свою домівку через бойові дії. Які онлайн-вакансії популярні станом на сьогодні? Та скільки готові платити українцям за роботу вдома?





Заробіток сягає до 1000 гривень в день і можна без досвіду

Віддалена робота об’єднує дуже велику кількість вакансій у різних сферах діяльності.

Більшість з них вимагають досвіду, однак є й такі, що цілком підійдуть для новачків. Наприклад:

Наповнення товарами інтернет-магазинів. Платять від 3-5 гривень за один товар. Може бути більше, якщо потрібен унікальний опис товару, чи додаткові маніпуляції з фото. Навчитися цьому може кожен бажаючий, а для роботи знадобиться інтернет і ноутбук. Озвучка відео на іноземній мові. Платять за такий проєкт до 1200 гривень. Інколи відео тривалістю 7-8 хвилин коштує 400 грн. Наповнення інтернет-магазинів англійською мовою. Ціна такої роботи може варіюватися від 300 грн за годину. Головне це гарно знати англійську.

А ще написання текстів, налаштування gmail, різноманітні налаштування сайтів, парсинг, таргет і так далі. Це все звісно ж вимагає хоча б мінімального досвіду, однак при великому бажанні ці знання реально отримати.

Офлайн робота теж є

Для тих, хто не уявляє себе за роботою вдома, є пропозиції з офлайн зайнятістю. Найбільше пропозицій є у готельно-ресторанному бізнесі, адже зараз він повністю відновив роботу тоді як на початку війни чимало працівників потрапили під скорочення, або виїхали з країни. Багато вакансій є у сфері торгівлі та логістики.