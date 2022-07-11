Стало известно, на какую денежную помощь претендуют украинцы в июле

В Украине выплачивается финансовая помощь внутренне перемещенным лицам. Такая выплата насчитывается примерно с марта, и ее уже получили сотни тысяч украинцев. Каждый месяц условия начисления средств обновляют, добавляют или вычитают из перечня областей те, которые претендуют, или не уже претендуют на помощь. На днях стало известно, кто из ВПЛ может получить июльскую выплату. Ее размер неизменный — 2000 на человека старше 18 лет и 3000 на человека моложе 18 лет, или лиц с инвалидностью.





В июле на выплату претендуют жители восьми областей

Оформить помощь можно в “Дии” и сделать это могут лица, живущие в зоне боевых действий, или те, кто отсюда переехал и поселился в более безопасных украинских городах.



В июле оформить выплату могут жители следующих областей:

Донецкой – 66 общин. Харьковской – 51 община. Запорожской – 51 община. Херсонской – 49 общин. Луганской – 37 общин. Николаевской – 23 общины. Сумской – 15 общин. Днепропетровской – 7 общин.

В то же время уже несколько месяцев не выплачивают деньги тем, кто из Киевской и Черниговской областей. Сейчас они считаются относительно безопасными.

Люди массово подают заявки на возмещение испорченного имущества

В “Дии” также можно подать заявку на возмещение испорченного жилья. Известно, что более 800 тысяч человек потеряли дома и пока только 220 тысяч подали заявки на компенсацию. Помимо приложения “Дия” подать заявку можно через ЦНАП или органы социальной защиты населения. Рассмотрение заявки занимает 30 дней. Компенсацию выплачивают деньгами, которые лицо имеет право потратить по своему усмотрению, или по желанию вложиться в новое жилье. Предельный размер компенсации за жилье не может превышать 150 кв.м. за один объект.