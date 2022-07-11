Стало відомо, на яку грошову допомогу претендують українці в липні

В Україні виплачують фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам. Така виплата нараховується приблизно від березня і її вже отримали сотні тисяч українців. Кожного місяця умови нарахування коштів оновлюють, додають або ж віднімають з переліку областей, ті які претендують, або не вже претендують на допомогу. На днях стало відомо, хто з ВПО може отримати липневу виплату. Її розмір не змінний — 2000 на особу старше 18 років і 3000 на особу молодше 18 років, або осіб з інвалідністю.





В липні на виплату претендують мешканці восьми областей

Оформити допомогу можна в “Дії” і зробити це можуть особи, які живуть в зоні бойових дій, або ті, хто звідси переїхав та оселився у більш безпечних українських містах.

В липні, оформити виплату можуть мешканці наступних областей:

Донецької – 66 громад. Харківської – 51 громада. Запорізької – 51 громада. Херсонської – 49 громад. Луганської – 37 громад. Миколаївської – 23 громади. Сумської – 15 громад. Дніпропетровської – 7 громад.

Водночас, вже кілька місяців не виплачують гроші тим, хто з Київської та Чернігівської областей. Зараз їх вважають відносно безпечними.

Люди масово подають заявки на відшкодування зіпсованого майна

В “Дії” також можна подати заявку на відшкодування зіпсованого житла. Наразі, відомо, що понад 800 тисяч осіб втратили домівки і поки лише 220 тисяч подали заявки на компенсацію. Крім додатку “Дія” подати заявку можна через ЦНАП або органи соціального захисту населення. Зазначається, що розгляд заявки займає 30 днів. Компенсацію виплачують грішми, які особа має право витратити на власний розсуд, або ж за бажанням вкластися в нове житло. Граничний розмір компенсації за житло не може перевищувати 150 кв.м за один об’єкт.