Названы вещи, которые нельзя покупать подержанными: это вопрос здоровья и даже жизни

Наверняка каждый хоть раз в жизни покупал подержанные вещи: одежду, обувь, бытовую технику или другие товары. Это позволяет изрядно сэкономить и получить желаемую вещь в несколько раз дешевле. Но как оказывается, некоторые вещи нужно покупать только новыми. Это принципиальный вопрос, ведь под угрозой ваше здоровье и даже жизнь.





10 вещей, которые не стоит покупать в состоянии б/у

Детское автокресло

Это популярная вещь, среди тех, что покупают подержанными. Кресло недешевое, и часто его родители продают почти новым, так как ребенок быстро растет. Но откуда вы знаете, что кресло не было в ДТП? Если да, тогда к повторному использованию оно не пригодно, даже если смотрится отлично.

Матрасы и подушки

Это тот тип продукта, с которым можно принести в дом пылевых клещей. Лучше не рисковать.

Мягкая мебель

Причина та же, что и с подушками. А еще, с мебелью из старого дома в вашу могут переселиться тараканы и другие мелкие насекомые, которые сосут кровь.

Автомобильные шины

Шины, которые уже были в употреблении однозначно не стоит покупать, даже если они выглядят безупречно. По той же причине не стоит покупать этот товар у поодиноких продавцов, которые не являются предпринимателями. Вы не можете быть уверены, что приобретаете новый товар, а подержанный ставит под угрозу вашу безопасность.

Духи

Скорее всего, духи уже были открыты, и чем-то не понравились владелице/владельцу. Разочаруем вас, они могут испортиться гораздо быстрее, чем если вы купите их в магазине.

Детские кроватки

Вопрос неоднозначен, ведь эксперты считают, что идея покупать подержанную кроватку плохая, потому что на рынке постоянно появляются более безопасные и продуманные модели. В конце концов, это уже больше дело каждого и новое, или старое не слишком принципиально.

Велосипедный шлем

Эта вещь теряет со временем свои защитные функции, особенно если пользуются ею постоянно. Лучше не жалеть денег и купить новый шлем.

Обувь

Во-первых, б/у обувь может быть заражена грибком, который не так легко вывести даже после тщательной дезинфекции. Во-вторых, если у человека неправильная ходьба или форма стопы, то со временем будет деформироваться и ваша.

Увлажнитель воздуха

Это та вещь, которую нужно часто мыть, дезинфицировать и ухаживать за ней, ведь в противном случае внутри разведется грибок. Покупая подержанный увлажнитель, вы не знаете, как за ним ухаживали и безопасно ли будет рядом с ним дышать.

Наушники

За сеткой наушника размножается много микробов. Это слишком не гигиенично, поэтому покупайте такой товар только новым.