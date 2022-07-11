Названо речі, які не можна купувати вживаними: це питання здоров’я і навіть життя

Напевно кожен хоч раз у житті купував вживані речі: одяг, взуття, побутову техніку, чи інші товари. Це дозволяє добряче зекономити і отримати бажану річ в кілька разів дешевше. Та, як виявляється, деякі речі потрібно купувати лише новими. Це принципове питання, адже під загрозою ваше здоров’я і навіть життя.





10 речей, які не варто купувати у стані б/у

Дитяче автокр ісло

Це популярна річ, серед тих, що купують вживаними. Крісло недешеве, і часто батьки його продають майже новим, так як дитина швидко росте. Але звідки ви знаєте, що крісло не було в ДТП? Якщо так, тоді до повторного використання воно не придатне, навіть якщо виглядає відмінно.

Матра ц и і подушки

Це той тип товару, з яким можна принести у дім пилових кліщів. Краще не ризикувати.

М’які меблі

Причина та ж, що і з подушками. А ще, з меблями із старої домівки в вашу можуть переселитися таргани та інші дрібні комахи, які смокчуть кров.

Автомобільні шини

Шини, які вже були у користуванні однозначно не варто купувати, навіть якщо вони виглядають бездоганно. По тій самій причині не варто купувати цей товар у поодиноких продавців, які не є підприємцями. Ви не можете бути впевнені, що купуєте новий товар, а вживаний ставить під загрозу вашу безпеку.

Парфуми

Швидше за все, парфуми вже були відкриті, і чимось не сподобались власниці/власнику. Розчаруємо вас, вони можуть зіпсуватися набагато швидше, ніж якщо ви купите їх у магазині.

Дитячі ліжечка

Питання неоднозначне, адже експерти вважають, що ідея купувати вживане ліжечко погана тому що на ринку постійно з’являються більш безпечні та продумані моделі. Зрештою, це вже більше справа кожного і нове, чи бу не надто принципово.

Велосипедний шолом

Ця річ втрачає з часом свої захисні функції, а особливо якщо користуються нею постійно. Краще не жаліти грошей і купити новий шолом.

Взуття

По-перше, вживане взуття може бути заражене грибком, який не так легко вивести навіть після ретельної дезінфекції. По-друге, якщо в людини неправильна ходьба або форма стопи, то з часом деформуватиметься й ваша.

Зволожувач повітря

Це та річ, яку потрібно часто мити, дезінфікувати та доглядати за ним, адже в протилежному випадку в ньому розведеться грибок. Купуючи вживаний зволожувач, ви не знаєте, як за ним доглядали і чи безпечно буде поруч з ним дихати.

Навушники

За сіткою навушника розмножується багато бактерій. Це надто не гігієнічно, тому купуйте такий товар лише новим.